Zendaya ya está lista para volver en una tercera película de 'Dune'

Este 1 de marzo se estrena por fin Dune: Parte 2, luego que una de las consecuencias más lamentadas de la pasada huelga de guionistas y actores fuera que Warner Bros. retrasara el lanzamiento. La major no quería exponerse a llevar la película a cines sin posibilidades de que la promocionara su amplio caudal de estrellas, así que retrasó el estreno de 2023 a 2024 y ahora puede disponer de figuras estilo Zendaya declarando su entusiasmo por el proyecto. Entrevistada por Fandango, la actriz de Euphoria confirma su compromiso con la saga que está poniendo en pie Denis Villeneuve, hasta el punto de querer volver pronto.

En Dune Zendaya interpreta a Chani, una de las Fremen que pueblan Arrakis y que al final del primer film aceptaba a Paul Atreides y su madre Jessica en la tribu (interpretados ambos por Timothée Chalamet y Rebecca Ferguson). Paul y Chani están destinados a acabar juntos y a liderar la guerra contra el Imperio, y será esta guerra la que centre Dune: Parte 2. Pero claro, esa no es toda la historia. Frank Herbert siguió desarrollando la transformación de Paul en genocida y tirano con una secuela de Dune, titulada El mesías de Dune.

Villeneuve ha dejado caer que le gustaría dirigir igualmente la adaptación de este libro, en lo que supondría una tercera entrega. No ha aclarado cuándo, y es probable que quiera darse un descanso después de la Parte 2 (quizá poniéndose con un proyecto al margen de la ciencia ficción épica). En lo que respecta a Zendaya, si El mesías de Dune sale adelante estaría más que disponible para volver como Chani. “¿Estaríamos dispuestos? Por supuesto. Cada vez que Denis llama es un sí por mi parte. Estoy deseando ver qué pasa. Empecé a leer El mesías y me dije ‘vaya, solo estoy rodando la primera película, mejor me quedo con la primera’”.

“Hay demasiado que asimilar, pero creo que no hay mejores manos y más cuidadosas que las de Villeneuve”, prosigue Zendaya. “Cuando esté listo. Sé que es un perfeccionista y no quiere compartir las cosas a menos que esté totalmente listo para hacerlo. Así que respeto esto y espero a que esté preparado”. En Dune: Parte 2 el flamante reparto de la primera película se completa con Austin Butler, Florence Pugh o Christopher Walken, y apunta a ser el gran estreno de las próximas semanas.

