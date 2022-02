Zendaya, Josh O’Connor y Mike Faist se unen a lo nuevo de Luca Guadagnino

Luego de estrenar con escaso margen de tiempo Call Me By Your Name y Suspiria, y desarrollar la serie We Are Who We Are, el italiano Luca Guadagnino ha suscrito una sorprendente dinámica, coincidiendo con su completa aceptación en Hollywood. Esta consiste en que cada mes, más o menos, anuncie estar con un nuevo proyecto, de modo que echar un vistazo a su agenda produzca náuseas. Un remake de Scarface. Un biopic de Scotty Bowers. Una nueva adaptación de El señor de las moscas. Una secuela de Call Me By Your Name, a la que le está costando despegar. Una miniserie de Retorno a Brideshead. Un turbio coming of age con Timothée Chalamet titulado Bones & All.

Este último, no obstante, ya ha terminado de rodarse y puede que se estrene este 2022, mientras Guadagnino apunta a prestarle una atención preferencial a un biopic de Audrey Hepburn protagonizado por Rooney Mara y a un drama deportivo de cuya existencia nos acabamos de enterar gracias a la newsletter del periodista Matt Belloni. Su título es Challengers y se centra en el mundo del tenis, y ha acaparado todos los focos del mundo en sintonía a los intérpretes reclutados: Zendaya, Josh O’Connor y Mike Faist. La primera no necesita presentación, luego de ganar un Emmy por Euphoria y estar siendo igualmente aplaudida por su trabajo en la segunda temporada.

Para el cine Zendaya ha protagonizado la reivindicable Malcolm & Marie, dirigida por el creador de Euphoria Sam Levinson, por no hablar de su presencia en dos hits como Spider-Man: No Way Home y Dune. Es, vaya, una de las mayores estrellas de su generación, aunque tampoco hay que desdeñar el prestigio acumulado por sus compañeros de reparto. Josh O’Connor ha interpretado al príncipe Carlos en The Crown durante dos temporadas, y a Mike Faist el gran público le ha conocido recientemente, gracias a su carismático trabajo como Riff en la nueva versión de West Side Story a manos de Steven Spielberg.

Challengers se levanta sobre un guion del novelista Justin Kuritzkes, que narra los dilemas amorosos de tres personajes. El principal de ellos, a cargo de Zendaya, es Tashi, una famosa jugadora de tenis reconvertida en entrenadora de su marido (Faist), cuyas vidas dan un vuelco cuando este ha de enfrentarse en una competición a su ex-mejor amigo, y al ex-amante de Tashi, interpretado por O’Connor. Produce Amy Pascal, y la idea es que empiece a rodarse en primavera de forma que adquiera prioridad en la montaña de proyectos de Guadagnino.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.