Zack Snyder quiere dirigir una película de ‘Star Wars’ (aunque no sea oficialmente ‘Star Wars’)

Desde su concepción, Star Wars ha estado íntimamente relacionada con el cine de Akira Kurosawa. Las similitudes de La guerra de las galaxias con el argumento de La fortaleza escondida, así como la temprana intención de George Lucas de que Toshiro Mifune (actor fetiche del cineasta japonés) encarnara a Obi-Wan Kenobi, lo demuestran, de tal modo que cuando en enero de 2013 algunos medios norteamericanos informaron de un proyecto de película de Star Wars inspirado en Kurosawa parecía que el círculo se cerraba. ¿Qué era lo sorprendente de esto? Pues que el film sería una entrega ajena a la nueva trilogía de secuelas que entonces planeaba Disney, y que este estaría dirigida nada menos que por Zack Snyder.

Entonces el director estadounidense andaba enfrascado en la producción de El hombre de acero para Warner, y nunca llegó a quedar muy claro si había tenido lugar realmente una reunión con Disney. Pero los detalles no escasearon: “Será una epopeya Jedi aún sin título, basada libremente en el clásico de Akira Kurosawa de 1954 Los siete samuráis”, contaba entonces Vulture, “sustituyendo a los ronin y a las katanas por los caballeros de la Fuerza y sus icónicos sables láser”. En los ocho años que han pasado desde entonces a Star Wars le ha dado tiempo a reinventarse dentro de la televisión tras la decepción de las secuelas, pero no han vuelto a darse detalles de esta película en concreto.

Hasta ahora. Snyder se está recorriendo varios medios gracias a la promoción de Ejército de los muertos (estrenada recientemente en Netflix), y nada le gusta más al cineasta estadounidense que dar titulares a su paso sobre películas que podrían ser (o serán en algún momento). Así que el proyecto de una película de Star Wars inspirada directamente en el cine de Kurosawa no solo ha resurgido; Snyder incluso ha llegado a declarar que sigue adelante aunque el film no pueda ya pertenecer al canon. Ahora apenas hay opciones de que Snyder se asocie con Disney, pero eso no significa que su película esté perdida.

“Hablamos de ello, pero nunca ocurrió”, ha explicado en el podcast Happy Sad Confused. “He estado trabajando en ella fuera del universo de Star Wars, por mi cuenta, como una obra de ciencia ficción… sigue siendo de ciencia ficción y es la misma historia. Voy a dejar que Star Wars sea Star Wars”. Snyder tendría relativa facilidad para continuar con la historia que empezó a desarrollar aunque no forme parte de la saga galáctica, ya que desde un principio la idea fue que esta fuera independiente de la gran trilogía de los Skywalker. Ahora bastaría, pues, con seguir trabajando dentro de los cauces de una space opera independiente.

“Fui yo quien dijo ‘dadme las llaves y dejadme dar una vuelta’. Mi yo de 11 años aún quiere hacerlo y ahora sé como hacerlo. Tal vez la veamos algún día”, concluyó Snyder.

