Zack Snyder no planea hacer más películas de DC después de la nueva ‘Liga de la Justicia’

Durante muchos años el Universo de DC ha sido un hogar para Zack Snyder. Uno que durante el rodaje de Liga de la Justicia se volvió de repente un lugar traicionero, pero que ha recuperado la confianza del cineasta al permitirle sacar adelante su nueva versión de la película: el llamado Snyder Cut. El director de El hombre de acero y Batman v Superman: El amanecer de la Justicia espera así enmendar los daños de Joss Whedon, designado por el estudio para sustituirle una vez tuvo que abandonar el rodaje por una tragedia familiar, y estrenar Liga de la Justicia de Zack Snyder a lo largo de este año, a través de una miniserie de cuatro horas que formará parte del catálogo de HBO Max. Y luego, ¿qué?

Hay quien piensa que una operación tan costosa como la edición y correspondientes reshoots de una nueva Liga de la Justicia forma parte de un nuevo intento de DC y Warner por enderezar su universo y construir a partir de ahí. No obstante, de ser ese el plan no contarían nuevamente con Zack Snyder, pues el cineasta ha revelado que no planea hacer más películas de DC una vez se estrene Liga de la Justicia. Sí contempla, quizá, trabajar en algún cómic relacionado, pero descarta volver a dirigir tras haberse ocupado de tres películas de superhéroes (si no contamos Watchmen), y su proyecto está concebido como el “final de la era Snyder” en DC.

En declaraciones a Heroic Hollywood, el cineasta daba cuenta de su alegría por esta nueva oportunidad. “Nunca pensé que acabaría haciendo esto. No pensé que pudiera terminar Liga de la Justicia a mi modo. La verdad es que, como todo el mundo sabe y no tengo ningún problema con ello, esta es una película antigua. Una película de hace años, en la que estoy trabajando. El universo de DC ha seguido su camino entretanto y se ha movido por otras direcciones, y eso está bien”, contaba, haciendo referencia al modo en que películas como Aves de presa, ¡Shazam! o Aquaman se han apartado diametralmente de su estilo.

“Ya sabéis que planeé más películas, como cinco o así, pero estoy ocupado”, cuenta en relación a posibles secuelas de Liga de la Justicia. “Tengo mucho que hacer. Es increíble que los fans tengan tanta fe en mi trayectoria, y no puedo esperar a que vean por fin Liga de la Justicia. Pero, ¿continuaría? No tengo planes para ello. Aunque como dije nunca pensé que estaría aquí, así que, ¿quién sabe?”. Por lo pronto, Snyder no solo tiene planeado estrenar Army of the Dead en Netflix, sino que también ha terminado el rodaje de Army of the Dead: The Prequel.