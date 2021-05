Zack Snyder ha escrito una secuela de ‘300’, pero Warner no quiere producírsela

En 2006 dio inicio una asociación de lo más afortunada: la de Zack Snyder con Warner Bros. Una vez había asombrado a medio mundo con Amanecer de los muertos, la major produjo 300, adaptación de Frank Miller de gran éxito que dio paso a un idilio de 15 años… y que no ha terminado de la mejor de las maneras. Luego del turbulento rodaje de Liga de la Justicia y de la providencial puesta en marcha de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, el cineasta y el estudio han separado sus caminos definitivamente, con Snyder dirigiendo Ejército de los muertos para Netflix.

Sin embargo, y antes de que su relación se enturbiara, Warner puso a Snyder a cargo de un proyecto bastante ambicioso, con vistas a cerrar una suerte de círculo. Luego de que 300: El origen de un imperio se estrenara en 2014 con una recepción sensiblemente peor a la de su predecesora, el estudio le propuso a Snyder volver a la franquicia para realizar una tercera entrega, según cuenta el director a The Playlist. Snyder, de hecho, empezó a escribir la película durante el confinamiento y paralelamente a que Warner le diera luz verde al Snyder Cut. Snyder partió con cierta libertad, lo que le condujo a horizontes inesperados.

“No llegué a hincarle el diente”, explicaba. “Durante el confinamiento tenía un acuerdo con Warner Bros. y me puse con lo que básicamente sería un capítulo final de 300. Pero cuando me senté a escribirlo, acabó siendo una película diferente. Estaba escribiendo sobre Alejandro Magno y se acabó convirtiendo en una película sobre la relación de este y Hefestión. Resultó ser una historia de amor, que no encajaba como tercera película”. Hefestión fue un militar macedonio que ha sido identificado largamente como amante de Alejandro Magno, aunque los historiadores nunca han llegado a confirmarlo.

“Existía ese concepto y salió muy bien. Se titula Blood and Ashes (‘Sangre y ceniza’) y es una historia de amor, en realidad, con algo de guerra. Me encantaría haberla hecho, pero Warner Bros dijo no… ya sabes, no son mis mayores fans. Es lo que es”, prosiguió Snyder. Estas declaraciones se alinean con otras lanzadas en los últimos días, cuando el director no se ha andado con rodeos a la hora de revelar los conflictos que ha tenido con la major desde que se estrenó La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Entre “comportamientos pasivo-agresivos” y “visiones anti-Snyder”, el movimiento #RestoreTheSnyderVerse parece inviable, pero todo apunta a que el director se encuentra muy cómodo con Netflix.

Ejército de los muertos, su regreso al género zombie tras su citado debut Amanecer de los muertos, se estrenó el pasado fin de semana en cines seleccionados, antecediendo su llegada oficial a Netflix este 21 de mayo. Tanto Snyder como el servicio de streaming parecen tener grandes expectativas en este lanzamiento, como atestigua que ya se haya producido una precuela del film; quizá como primera prolongación de una exitosa franquicia.

