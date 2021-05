Zack Snyder entiende las críticas de Scorsese al cine de superhéroes: "No hablaba de mis películas"

"Las películas de Marvel no son cine". Así de contundente respondía Martin Scorsese en una entrevista a Empire en 2019 al ser preguntado sobre el cine de superhéroes y el prolífico universo marvelita. "No las veo. Lo intenté, pero eso no es cine", afirmaba el cineasta neoyorquino, antes de añadir: "A lo que más me recuerdan, pese a lo bien que están producidas, con los actores haciéndolo lo mejor posible dadas las circunstancias, es a parques de atracciones".

La polémica tras la publicación de estas declaraciones no se hizo esperar y, tras semanas aguantando a cineastas discutir sobre si los filmes de la Casa de las Ideas eran o no 'cine' (al menos tuvo como defensor a su amigo Francis Ford Coppola), 'Marty' trató de zanjar el conflicto mediante una columna en el New York Times en la que aseguraba que su verdadero problema era la eliminación del riesgo en el mundo del cine.

Zack Snyder, artífice del universo cinematográfico deceíta y que está en plena promoción de Ejército de los muertos, se ha referido ahora a estas críticas de Scorsese y ha afirmado que respeta la postura del cineasta. "Es justo", ha dicho en una entrevista para The Guardian (vía EW): "Martin Scorsese es un genio. Si eres realmente bueno en algo, comentar sobre ese mundo está totalmente entre tus derechos".

Sobre las declaraciones del cineasta, ha asegurado que estas "no han disminuido mi respecto hacia él". "Estoy seguro de que no hablaba de mis películas", ha apuntado entre risas: "Puede que sí, pero me gusta pensar que no. Se refería a las otras".

Snyder se suma así a varios directores de películas de superhéroes como James Gunn que se han referido en los últimos años a la polémica generada en torno a estas palabras de Scorsese. Gunn, creador del universo de Guardianes de la galaxia, se mostró bastante más dolido con el neoyorquino, uno de sus cinco directores vivos favoritos: "Me enfureció cuando la gente criticó La última tentación de Cristo sin haberla visto, y me entristece que ahora él esté juzgando mis películas del mismo modo".

Sin duda, nosotros nos quedamos con la reacción de la hija de Scorsese, Francesca Scorsese, que ese mismo 2019 troleo a su padre envolviendo los regalos de Navidad con papel impreso de los superhéroes de Marvel.