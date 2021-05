Zack Snyder cree que si dirigiera ‘Watchmen’ hoy no cambiaría el final

En 2009 Zack Snyder practicó todo un salto sin red en la que solo era su tercera película como director, tras los éxitos de Amanecer de los muertos y 300. El cineasta se propuso llevar al cine Watchmen, novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons considerada inadaptable, y más allá de cuestionamientos en torno a su fidelidad se podría decir que salió bien parado. Sin embargo, y con el paso de los años, nunca ha dejado de debatirse el cambio más llamativo de una adaptación por lo demás bastante leal al material de partida: todo lo relativo al plan de Ozzymandias, que era modificado de cara a las viñetas para que fuera la culpabilidad del Doctor Manhattan lo que condujera a una humanidad más unida, y no un calamar gigante llegado de otra dimensión.

El calamar fue mantenido por Damon Lindelof en su aclamada serie de HBO, que Snyder admite no haber visto pese a “tener planes de hacerlo algún día”. El cineasta está a punto de estrenar en Netflix Ejército de los muertos (el próximo 21 de mayo llega a su catálogo), y durante una entrevista con Uproxx ha podido reflexionar sobre el final de Watchmen, admitiendo que es posible que lo hubiera dejado tal y como estaba en la obra de Moore y Gibbons si se hubieran dado otras circunstancias. “Adoro Watchmen. No me arrepiento de nada, me encanta al 100%. Es exactamente lo que quería”, aseguró.

“Y en cierto modo creo que hay toda una posible conferencia universitaria sobre la diferencia entre el Doctor Manhattan y el calamar. Y por qué habríamos elegido al Doctor Manhattan y cómo funciona temáticamente en relación al clímax del libro. Pero también diría que, basándome en la película que acabo de hacer, Liga de la Justicia, podría considerarlo. Solo porque creo que habría querido una película ligeramente más larga para poder incluir al calamar”. Snyder tuvo la oportunidad, gracias al movimiento fan, de lanzar una versión de Liga de la Justicia tal y como la había concebido. El resultado fue La Liga de la Justicia de Zack Snyder, con una duración de cuatro horas que permitió que no tuviera que preocuparse por la extensión de metraje.

Algo que sí le dio quebraderos de cabeza en Watchmen, por lo visto. “Creo que para poder incluir al calamar la película tendría que ser más larga. Pero ya teníamos a Manhattan, así que no tuvimos que preparar nada”, revelaba. En el momento del estreno, Snyder ya declaró que “probablemente era mejor no incluir al calamar porque habría supuesto otras 15 páginas de guion”, y ni siquiera hubo referencias al calamar en la versión extendida de la película que el cineasta estrenó algo más tarde.

