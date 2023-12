A Zack Snyder le avisaron de que 'Barbie' tendría ESE chiste: "Me pareció una locura"

Aunque Greta Gerwig y Noah Baumbach aseguran que todas las pullas que dispensaron en Barbie iban de buen rollo, eso no hace que escuezan menos. Sobre todo aquella dedicada a los fans pelmazos de El padrino... o aquella otra en la que apuntaban a los filmbros obsesionados con Zack Snyder y su montaje de Liga de la Justicia.

Tras el estreno de la película, las reacciones a este último chiste y su mala uva se sumaron al coro que consideraba a Barbie un producto de la nefanda ola woke que nos invade. Sin embargo, aún faltaba una voz por alzarse: la del propio Snyder. Y este no solo ha reconocido que conocía la broma de antemano, sino también que le pareció muy graciosa.

"¿Qué hemos hecho para merecer esto?"

En la película, una Barbie (Alexandra Shipp) recién despertada de su lavado de cerebro patriarcal a manos de Ken (Ryan Gosling) y sus secuaces (es decir, los Ken) señalaba: "Era como tener un sueño en el que estaba interesadísima por Liga de la Justicia de Zack Snyder".

Si habías estado pendiente del mundo blockbuster y sus noticias durante los años anteriores, pillar la broma era fácil. Se trataba de una colleja a esas reclamaciones, muchas de ellas bañadas en testosterona, que exigían a Warner el estreno de la versión original del filme. El montaje que llegó a los cines, recordemos, había sido una versión alternativa a cargo de Joss Whedon, la cual se llevó más palos que una estera.

Michael DeLuca, codirector de la división cinematográfica de Warner, tuvo la prudencia de prevenir a Zack Snyder y su esposa, la productora Deborah Snyder, de la que se les venía encima. "Nos dieron un aviso", recuerda el cineasta (vía Variety). "[DeLuca] nos dijo: 'Ey, hay una referencia a Liga de la Justicia en la película. Está guay y espero que la entendáis, a nosotros nos parece fantástica".

Tras conocer el percal, Snyder demostró tener más sentido del humor que alguno de sus fans: "Creo que 'Barbie' es genial y el chiste me parece muy bueno", declara. Y no solo eso, sino que haberse ganado esa toba le parece hasta halagador.

"Lo que le dije a [Deborah Snyder] es que tienes que reflexionar por un segundo y pensar en que tu nombre está vinculado inextricablemente a un fenómeno de la cultura pop tan grande que puede aparecer en un chiste en una película sobre Barbie", afirma. "Eso es una locura".

Pillar las implicaciones del asunto, prosigue el director, le obligó a respirar hondo: "Necesitas parar por un segundo y ponerte en plan: 'Uf, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué existe esto?".

Por otra parte, Snyder debe ser consciente de que este homenaje tan particular le llegó de rebote: el plan original de Baumbach y Gerwig era lanzar sus dardos hacia los fans de Blade Runner y sus montajes del director, e incluso quisieron contar con un cameo de Ridley Scott en la película.

"Una de las Barbies le decía a Ken: '¡Oh, Dios mío! ¡No me había dado cuenta de que Deckard [Harrison Ford] era un replicante!", señaló la directora. "Y, cuando se recupera del lavado de cerebro, había una versión donde decía: 'Me gustaba la voz en off. La necesitaba para entender lo que estaba pasando. Aquello no lo entendía nadie".

