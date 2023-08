Zachary Levi ('¡Shazam!') contra la huelga de Hollywood: sus reglas son "estúpidas"

La normativa del WGA y el SAG-AFTRA (sindicatos de guionistas y actores de Hollywood, respectivamente) es estricta. Todos sus afiliados, si los sindicatos entran en huelga, deben ajustarse a reglas como el dejar de trabajar de inmediato en cualquier rodaje así como apartarse de la promoción de cada película o serie. Esta última condición está siendo más dramática de lo que parecía una vez guionistas y actores se han rebelado contra la AMPTP (que agrupa a los grandes productores de cine y televisión) y la huelga ha paralizado la industria.

El que las estrellas no puedan hablar con los medios de sus trabajos ya ha conducido a que Sony retrase varios de sus estrenos mientras una película como Rivales de Luca Guadagnino rechaza inaugurar el Festival de Venecia. Al mismo tiempo, una estrella como Tom Cruise ha intentado que la directiva de SAG-AFTRA recapacite mientras mediaba con los estudios, y como era de esperar han trascendido las opiniones de unos cuantos intérpretes que no están de acuerdo con la marcha de la huelga. Por ejemplo Stephen Amell, protagonista de Arrow.

Sin salirnos de lo superheroico, en las últimas horas hemos sabido de otro actor que disconforme con la huelga: Zachary Levi. Levi protagonizaba este año ¡Shazam! La furia de los dioses, un fracaso considerable de Warner y DC que hace bastante improbable que Levi pueda seguir interpretando a este personaje. Igualmente el actor se dejó ver en un evento fan donde públicamente habló de sus problemas con el SAG-AFTRA, y aseguró que sus reglas eran “estúpidas”.

En particular Levi se quejó de que no le permitieran hablar siquiera de su trabajo, lanzándose a un ácido discurso donde se quejaba de la medida a la vez que, propiamente, iba recordando empleos anteriores y rompía de facto las reglas. “No se me permite hablar de ello, es tan estúpido”, dijo Levi, según se ha hecho eco una cuenta de Twitter. “No se me permite hablar de mis trabajos previos, no se me permite hablar de las películas donde podría ser un superhéroe, tampoco en una serie donde sería un friki trabajando en Best Buy, tampoco en una película animada donde estuve fantástico como el mejor Príncipe de la historia”.

Stephen Amell crying about the #SAGAFTRA strike guidelines now we have Zachary Levi… pic.twitter.com/PnDyRuHfGL — ⚡️PJ⚡️🌈 (@PJocky82) August 3, 2023

“No se me permite hablar de nada”. Naturalmente, en esta arenga Levi se estaba refiriendo por un lado a Shazam (el superhéroe), por otro a la serie Chuck que le dio la fama (el friki trabajando en Best Buy) y por último la película de animación Enredados, donde dobló al carismático personaje de Flynn Rider. Las palabras de Levi se rebelan con aspereza ante un estancamiento de las negociaciones entre los sindicatos y la AMPTP, habiendo declarado Fran Drescher como líder de SAG-AFTRA que están preparados para que la huelga se extienda a seis meses.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.