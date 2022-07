Zachary Levi nos recuerda la importancia de la familia en el tráiler de '¡Shazam! La furia de los dioses'

La conversación pública ha sido eclipsada por Kevin Feige y la avalancha de anuncios enmarcados en las Fases 5 y 6 del Universo de Marvel, pero en el atribulado Hall H de la Comic-Con de San Diego hubo sitio para otros superhéroes. Concretamente para la Distinguida Competencia, para DC, que antes de la fiebre de logos en la que se sumergiría Marvel Studios lanzó un par de tráilers muy jugosos. Hay que destacar por ahora el de ¡Shazam! La furia de los dioses, por ser el primero de gran duración que tenemos sobre uno de los proyectos más esperados de DC Films. También por ser, en principio, el más gracioso.

¡Shazam!, dirigida en 2019 por David F. Sandberg, nos contó qué pasaría si un adolescente cualquiera pudiera convertirse en superhéroe de la noche a la mañana, articulando una historia entrañable donde Zachary Levi brillaba como el álter ego de Billy Batson, este interpretado por Asher Angel. Sandberg repite como director en ¡Shazam! La furia de los dioses junto a gran parte del reparto, y el tráiler nos sitúa nada más empezar en una consulta donde Shazam explica lo acomplejado que se siente ante otros superhéroes como The Flash, Aquaman o Batman. Su interlocutor no puede ayudarle mucho porque es pediatra, no psicólogo, tal y como descubrimos según se abre el plano y Sandberg nos brinda un cameo de Annabelle, la muñeca diabólica de Expediente Warren.

Este plano tiene su gracia porque Sandberg, antes de dirigir ¡Shazam! estuvo a cargo de Annabelle vuelve a casa, pero eso no significa que la secuela coquetee con el terror. De hecho, prefiere seguir en los cauces de comedia para toda la familia, con varios chistes autoconscientes. El avance nos muestra a Shazam lanzándole un coche a un dragón para acto seguido exclamar “le he lanzado un coche a un dragón, me flipa a mi vida”, y previamente haciendo una referencia a Fast & Furious delante de Helen Mirren, que de hecho participa en la saga Fast & Furious. ¿A quién interpreta Helen Mirren aquí? Pues a una de las Hijas de Atlas, la nueva amenaza para Shazam. La otra Hija está interpretada por Lucy Liu.

¡Shazam! La furia de los dioses nos traerá de vuelta por lo demás a la familia de huérfanos que lidera Billy Batson, y que pudo igualmente contar con una encarnación superheroica hacia el final de la película anterior. Repiten pues intérpretes como Jack Dylan Grazer, Adam Brody o Djimon Hounsou, figurando entre las incorporaciones junto a Mirren y Liu Rachel Zegler, gran descubrimiento de la West Side Story de Spielberg. La película se estrena este 21 de diciembre, tocándole competir con Avatar: El sentido del agua, que se estrena una semana después. Parece un duelo difícil, pero aplomo no le falta.

Échale un vistazo al tráiler oficial.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.