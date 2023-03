Zachary Levi "no quiere culpar a nadie" del fracaso de 'Shazam 2' (ni siquiera a Dwayne Johnson)

El estreno de ¡Shazam! La furia de los dioses ha sido decepcionante. Su taquilla ha dejado mucho que desear, aunque centrándonos en la actitud de su director David F. Sandberg lo que más le ha dolido ha sido la recepción crítica, igualmente fría. Sandberg ya ha declarado que tras la secuela de ¡Shazam! se alejará del cine de superhéroes para volver a centrarse en el terror, mientras su último film se sitúa en el centro de un conflicto ajeno a la recaudación.

Poco después de la llegada a cines, The Wrap publicó que el desarrollo de La furia de los dioses había estado marcado por Black Adam: debut de Dwayne Johnson en DC que también se hundió en taquilla y desactivó la opción de tener secuelas. Atendiendo a la común ascendencia de ambos protagonistas, se tanteó que Zachary Levi hiciera un cameo como Shazam en la escena poscréditos, pero Johnson en tanto a productor quería picar más alto, y puso al Superman de Henry Cavill en su lugar.

Esta jugada precedía una secuela de El hombre de acero que finalmente no existirá, pero el caso es que estos tejemanejes también afectaron a la posterior Shazam 2. En el plan original, la escena poscréditos incluiría a dos personajes de Black Adam (Aldis Hodge como Hawkman y Quintessa Swindell como Cyclone) queriendo reclutar a Billy Batson para la Sociedad de la Justicia de América. Al parecer, Johnson vetó este cameo.

Y Levi confirmó que así había sido en redes sociales. El actor también el fracaso de La furia de los dioses al márketing, y dejó caer que los fans de Zack Snyder estaban deseando que el film se la pegara. Estas declaraciones no han pasado desapercibidas, generando un runrún en Internet al que Levy ha hecho frente con un vídeo de Instagram. En él niega haber culpado a Johnson del recibimiento de Shazam 2.

“Recibí críticas por ello, porque la gente decía ‘¿qué estás haciendo?’, ‘le estás echando la culpa a este tipo porque tus películas no van bien’. Escuchad, no he culpado a nadie. No he culpado a nadie de nada de lo que ha pasado con nuestra película”. En su lugar, Levi asegura que compartió el post de The Wrap por lo visto en la escena poscréditos definitiva, donde ante la ausencia de Hodge y Swindell se tuvo que recurrir a Jennifer Holland y Steve Agee, en tanto a los personajes que han interpretado para El Escuadrón Suicida y El Pacificador.

“La gente está criticando a James Gunn porque sale Jennifer Holland, que es su esposa y está en El Pacificador y El Escuadrón Suicida”, prosigue Levy. “Usamos a Jennifer y Steve en esa escena de ¡Shazam! y esa no era la intención original. La intención original era que Hawman y Cyclone estuvieran allí invitándome a entrar en la Sociedad de la Justicia. Walter Hamada, Peter Safran, David Sandberg lo querían... teníamos una escena impresionante y se nos frustró”.

Levi estaría defendiendo, por tanto, el honor de ¡Shazam! La furia de los dioses. “La razón por la que decidí compartirlo no fue que quisiera culpar a nadie de nada. Es porque no quiero que me culpen de cosas que no me incumben. Y como protector de la familia Shazam y de todos los que han trabajado tan duro en estas películas... hemos estado haciendo todo lo posible para luchar por vosotros, los fans”.

“Solo salgo en defensa de la verdad. La verdad es buena. Todos deberíamos vivirla”, concluye.

