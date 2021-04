A Youn Yuh-Jung no le bastaba con hacer historia ganando el primer BAFTA concedido a una mujer asiática; también, ya puestos, pensó que era buena idea ridiculizar a los mismos británicos que le estaban dando el premio. La veterana actriz coreana es uno de los grandes atractivos de Minari. Historia de mi familia en la carrera de los premios, y la Academia Británica no pudo resistirse a sus encantos para entregarle el premio a Mejor actriz de reparto. Cuando Youn salió a recibirlo no solo expresó sus condolencias por la reciente muerte del Duque de Edimburgo; también aprovechó para llamar a sus anfitriones “esnobs” ante las carcajadas del público y del presentador David Oyelowo.

“Cada premio importa pero este, al venir de los británicos que son conocidos por ser gente muy esnob, me confirma como buena actriz. Así que me siento muy privilegiada y muy feliz”, proclamó la actriz coreana. Su comentario dio la vuelta a redes sociales y, aunque recibido con risas inicialmente (en sintonía a la simpatía que despierta su personaje en el film de Lee Isaac Chung), al final Youn ha querido pedir disculpas por él. “La cosa ha crecido mucho y he pensado que quizá hice algo malo”, cuenta ahora en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter.

Youn defiende que todo se trató de un malentendido por su mal inglés, y aclaró que “en realidad admira mucho a los británicos”. La actriz tiene 50 años de carrera a sus espaldas (dedicados sobre todo a series de televisión coreanas), pero Minari ha impulsado su fama y la ha conducido a protagonizar incómodas tesituras como esta. Así, ahora ha querido aclarar también que le encanta “Shakespeare, el Teatro Real y todo eso”, e incluso añade que los británicos tendrían todo el derecho a ser esnobs, dada la prestigiosa tradición de actores y actrices de la que disponen.

Dicho esto ha declarado su admiración por Helen Mirren, Judi Dench y Maggie Smith, mientras que ha asegurado “adorar” a Ian McKellen. “Hola, Gran Bretaña, perdóname”, concluía. Youn es la gran favorita para llevarse el Oscar a Mejor actriz de reparto por Minari. Historia de mi familia, aunque no podremos comprobarlo hasta el próximo 25 de abril.