"Los pilotos cada vez tienen más miedo de ser sustituidos por una máquina": Yann Gozlan se adentra en los accidentes aéreos con 'Black Box'

En los 70 se popularizó un género de películas alumbradas en torno a la sombra de la Guerra Fría y la explosión del caso Watergate, una serie de thrillers marcados por sus conspiranoicas tramas que dio lugar a películas tan magníficas como Los tres días del cóndor, La noche se mueve, La conversación o Todos los hombres del presidente. Todas ellas parecen estar muy presentes en Black Box, thriller con acento francés que se estrenó el pasado 3 de diciembre y que bien podría venir firmado por aquellos Pakula, Penn y compañía.

"Aquellas películas me marcaron de adolescente muchísimo", confiesa quien la firma realmente, Yann Gozlan (Aubervilliers, París, 1977). Aunque admite su pasión por aquel cine, el director asegura que no quería homenajear ninguna en particular sino que fue su modelo para adentrarse en otro mundo que le fascina desde niño, la aeronáutica: "Es un mundo en el que existe una tecnología apabullante y en el que las apuestas financieras son muy elevadas. Se han hecho muchas películas sobre grandes catástrofes pero a mí no me interesaba hablar de alguna en particular sino del proceso que las desencadena. Como espectador, me gusta que se me coja de la mano y se me lleve entre bambalinas a descubrir cómo suceden las cosas, y eso es lo que me interesaba plasmar en Black Box", aclara el cineasta francés.

Como ese tándem que formaron Pollack y Redford, el cineasta galo vuelve a aliarse con Pierre Niney tras El hombre perfecto. El actor que diera vida a Yves Saint Laurent encarna a un personaje cuyo nombre es idéntico al de su anterior película con Gozlan, Mathieu Vasseur, pero cuyo leit-motiv vital no podría estar más alejado: "Es la primera vez que escribo un guion teniendo a un actor en mente. En El hombre perfecto se encerraba en una mentira y aquí Vasseur se encierra en una obsesión absoluta por encontrar la que él cree es la verdad" explica Gozlan.

En Black Box Vasseur ya no es un escritor de poca monta que miente con tal de obtener la fama y el prestigio, sino un investigador de la BEA (la Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil francesa) al que apartan del caso más importante de su vida, lo cual no hace más que levantar todas sus sospechas

Pierre Niney en 'Black Box' Cinemanía

Para construir este personaje tan obsesivo que empieza a tirar del hilo hasta que empieza a dar con un gran caso de conspiración, el propio director tuvo que empaparse tanto como su protagonista. "Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba este mundo, y en seguida me di cuenta de que todo iba a ser muy técnico. Me puse en contacto con el BEA porque quería seguir paso a paso cómo sería el procedimiento ante un accidente real", cuenta Gozlan, quien a partir de encontrar apoyo en este organismo inédito en España se le abrieron todas las puertas e incluso pudo rodar en sus instalaciones reales en el aeropuerto de París- Le Bourget.

"Primero hablé con los pilotos, con los que no hubo ningún problema, Me interesaba que todo fuera lo más auténtico posible y por eso les pregunté incluso por su vida cotidiana para saber cómo es el día a día de un agente". Todo lo contrario le sucedió al contactar con los constructores de los aviones, quienes se mostraron mucho más reacios y se negaron a prestar declaración alguna.

"Me llevé una gran desilusión, aunque no me frenó en absoluto ni creo que fuera la información que más me interesaba, la del BEA", reconoce el cineasta, aunque su reflexión final puede advertir a qué se debió. "Hablando con los pilotos comencé a entender la preocupación que tienen, el conflicto que existe actualmente entre ellos y los constructores. Los pilotos tienen cada vez más miedo de ser sustituidos por una máquina, aunque estas sean de momento un sistema de apoyo, supuestamente. Pero en el fondo ellos sienten que con el tiempo no van a ser necesarios", concluye Gozlan, una tensión latente a lo largo de toda Black Box.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.