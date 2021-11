"Ya hemos sufrido bastante": los fans de 'Wicked' no quieren ver a James Corden en otro musical

Tras las recientes actuaciones en The Prom o Cats (como si alguien se hubiese salvado del odio hacia esa película), los fans de los musicales han decidido tomar cartas en el asunto y unirse para evitar que James Corden aparezca en el siguiente musical trasladado de Broadway a Hollywood que protagonizarán Ariana Grande y Cynthia Erivo.

De acuerdo a la petición en Change.org Keep James Corden out of Wicked the movie (Mantengamos a James Corden fuera de 'Wicked'), casi 30.000 personas se han puesto de acuerdo para firmar y de paso mandar un mensaje a los productores de la película y, por supuesto, al propio James Corden. "James Corden de ninguna manera debería aparecer en Wicked o estar siquiera vinculado a su producción. Eso es todo".

Un mensaje escueto pero que sin embargo ha calado en los fans, que aseguran "haber sufrido bastante con las recientes actuaciones del presentador de The Late Late Show, entre ellas Cats, Into the Woods, The Prom o la más reciente de todas, la Cenicienta de Camila Cabello. Ahora los fans se han querido adelantar a un posible movimiento de los productores y avisar a estos, que no quieren a James Corden ni en pintura.

