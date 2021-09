Y el título definitivo de la nueva película de Paul Thomas Anderson es… ‘Licorice Pizza’

La recuperación de los cines y el flujo de grandes estrenos ha provocado que los meses que quedan de 2021 vayan a ser enormemente intensos, con Hollywood arrojando a las carteleras buena parte de lo que lleva guardándose desde que empezó la crisis del coronavirus. Por ello es fácil que se nos olvide que 2021 también va a ser el año en el que Paul Thomas Anderson estrene nueva película: uno de los cineastas más importantes de EE.UU. vuelve a las andadas con un proyecto que, además, remite por propia concepción a films tan alabados como Boogie Nights o Magnolia. Se trata de Soggy Bottom… o al menos así pensábamos que se llamaba. El título ha resultado ser provisional, y gracias a la cuenta oficial de Twitter de la película sabemos cuál es el definitivo.

De este modo, el próximo trabajo del director de The Master se llama Licorice Pizza. Puede que sientas ganas de intentar dar con una traducción al castellano, pero mejor ahórrate el esfuerzo: se trata de una referencia a una cadena de tiendas de discos que fue muy popular en la California de los años 70, precisamente el escenario de la película de Anderson. La confirmación de este título llega además al poco de que tengamos noticia de que el tráiler correspondiente ya está siendo proyectado. Aunque aún queda tiempo para que sea hecho público, ha habido varios cines que han podido mostrárselo a la audiencia antes de la película de turno. Eso sí, no unos cines cualquiera, sino salas de cine clásico o, desde luego, no actual.

La primera vez que los espectadores pudieron ver el avance de Licorice Pizza fue en el Prince Charles Cinema de Londres, antes de que se proyectara American Graffiti y Beavis y Butt-Head recorren América. Algo después, en el New Beverly de Los Ángeles, también pudieron beneficiarse de ello quienes habían pagado una entrada pare revisar El beso mortal y Repo Men. Dentro de Los Ángeles también se mostró en la American Cinematheque (previo a Extraños en un tren) y en el Aero (antes de la ¡Átame! de nuestro Pedro Almodóvar). El tráiler no ha podido ser visto en ningún lado más allá de estas localizaciones, pero naturalmente ya ha llegado información de qué muestra.

No es mucho lo que se sabe de Licorice Pizza, más allá de que se centra en los problemas de un niño actor durante los años 70 para compaginar los estudios con la fama. En efecto, los espectadores que ya han tenido acceso al avance confirman que la mayor referencia parece ser Boogie Nights, además de estar editado al ritmo del Life on Mars? de David Bowie y mostrar la presencia de Maya Rudolph y Tom Waits, de cuyo fichaje no habíamos tenido noticia. Más allá de ellos, sabemos que Licorice Pizza cuenta en su reparto con Bradley Cooper, Benny Safdie, John C. Reilly, Sean Penn y Cooper Hoffman, hijo del mismo Philip Seymour Hoffman que fue actor fetiche de Anderson previamente a su muerte.

Licorice Pizza tiene previsto estrenarse de forma limitada el próximo 26 de noviembre y justo un mes después, coincidiendo con el día de Navidad, hacerlo globalmente. Es de esperar que no tardemos mucho en ver el codiciado tráiler.

