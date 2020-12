'Wonder Woman 3' está en preparación con Gal Gadot y Patty Jenkins

Puede que Patty Jenkins tenga sus diferencias con Warner acerca de su modelo de negocio, pero esto no quiere decir que el estudio esté dispuesto a prescindir de ella tras el éxito de Wonder Woman 1984. Un comunicado de la major (vía The Playlist) ha anunciado que la cineasta se encargará de dirigir Wonder Woman 3, de nuevo con Gal Gadot como la princesa amazona de DC.

El mensaje, firmado por el presidente de Warner Toby Emmerich, anuncia que la tercera cinta reunirá a "nuestras dos 'mujeres maravilla' -Gal y Patty– para concluir una trilogía destinada a los cines".

Este anuncio ha llegado justo un día después de unas declaraciones de Patty Jenkins en las que esta se mostraba muy crítica con el plan de Warner para estrenar simultáneamente sus blockbusters en pantalla grande y VOD. En ellas, la cineasta aseguraba que no dirigiría Wonder Woman 3 si el estudio no siguiera "el modelo cinematográfico tradicional".

En EE UU, Wonder Woman 1984 ha recaudado 16,7 millones de dólares en su primer fin de semana: el mejor resultado en este periodo desde que empezó la pandemia de coronavirus. Así pues, Warner podría haber dado su brazo a torcer a cambio de mantener uno de sus valores más seguros en taquilla.