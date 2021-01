'Wonder Woman 1984': la directora responde a la polémica sobre el personaje de Chris Pine

Si no te lo planteaste al ver Wonder Woman 1984, no te culpamos, porque esa imagen de Chris Pine con riñonera y chándal no dejaba hueco para mucho más en el cerebro. Pero el caso es que parte del fandom de DC está a vueltas con la resurrección de Steve Trevor y las implicaciones tenebrosas de este giro de guión. Si quieres saber de qué va esto, y cómo ha reaccionado la directora Patty Jenkins, sigue leyendo, pero cuidado con los SPOILERS.

Como recordarás si has visto la película, la resurrección de Steve a cargo de la Piedra de los Sueños implica una deseo (involuntario) a cargo de Diana (Gal Gadot), y también la invasión del cuerpo de un yuppie interpretado por Kristoffer Polaha. De ahí que los detractores del filme hayan cargado contra esta parte del argumento: ¿tienen derecho Diana y Steve a implicar al hombre poseído en una larga serie de aventuras potencialmente mortales, por no hablar de otros actos de naturaleza más carnal?

Ahí es donde interviene Dustin Philipson, un fan de Wonder Woman 1984 que ha publicado en Twitter un texto en defensa de la película. Los argumentos de este tuitero tienen un peso suficiente para que la propia Patty Jenkins se haya hecho eco de ellos, comentándolos con un sucinto "Jajajá, ¡exactamente!".

Según el tuit, Wonder Woman 1984 juega con los arquetipos de las películas basadas en el intercambio de cuerpos, poniendo de relieve sus aspectos incómodos. Y si no encuentras dichos aspectos, insiste, "entonces tendrías que revisar una película ochentera tan estimada como Big, con un Tom Hanks que (como un niño de 12 años en el cuerpo de un adulto) tiene sexo con una mujer adulta, convirtiéndola accidentalmente en culpable de estupro".

Por otra parte, Dustin Philipson también aborda el final del filme: "La película da a entender que, si revocas tu deseo, el impacto de ese deseo desaparece en su mayoría. Por ello, hasta el sexo que Diana tuvo con el tipo poseído por Steve puede haber sido eliminado del tejido de la realidad".

¿Son convincentes estas explicaciones? Nosotros ni entramos ni salimos, pero está claro que Patty Jenkins les da su visto bueno. La única lección que extraemos de esto, la verdad, es que nunca pienses en tu gran amor perdido mientras sostienes una piedra de aspecto grecorromano, que luego vienen las tormentas en redes sociales.