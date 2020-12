‘Wonder Woman 1984’ es la segunda vez que Pedro Pascal aparece en el universo de la superheroína

La esperada secuela de Wonder Woman llegó a los cines españoles el pasado 18 de diciembre, y este día 24 lo ha hecho en EE.UU. tanto dentro de salas como de HBO Max. Su recepción crítica ha distado ligeramente del entusiasmo que causó la primera aventura de la heroína, pero numerosas voces han destacado el papel tan divertido que realiza Pedro Pascal como el villano Maxwell Lord. Se trata de un nuevo triunfo para un actor que desde su aparición como Oberyn Martell en Juego de tronos no ha dejado de darnos alegrías, y de quien recientemente nos despedimos en el emotivo final de The Mandalorian.

Pascal, ahora, tiene pendiente tanto el inminente estreno de Superniños en Netflix (repitiendo a las órdenes de Robert Rodriguez tras un explosivo capítulo de The Mandalorian) como un proyecto tan inclasificable como The Unbearable Weight of Massive Talent, donde encarna a un narcotraficante que resulta ser el mayor fan de Nicolas Cage (que en dicho film hace de sí mismo). En lo relativo a Wonder Woman 1984, precisamente, Pascal ha declarado que fue este actor su gran influencia para encarnar a Maxwell Lord, y a lo largo de la promoción también ha recordado de forma ocasional que este film de Patty Jenkins no supone su primera aparición en el Universo de DC.

Ni, acotando, en el de Wonder Woman. Allá por 2011, cuando era un actor desconocido y limitado al ámbito televisivo, Pascal trabajó en el piloto de una serie de Wonder Woman producida por NBC que no llegó a ver la luz. David E. Kelley era su principal responsable, con Adrianne Palicki (Friday Night Lives) interpretando a Diana Prince, y Pascal haciendo lo propio con Ed Indelicato, detective que ejercía de contacto con el cuerpo de policía para Wonder Woman. El piloto donde participó, al parecer, dejaba mucho que desear, de forma que esta Wonder Woman no llegó a albergar más capítulos, quedándose como una nota al pie en la carrera de Pascal.

Sin embargo, el actor recuerda aquella experiencia como un trabajo donde depositó muchas esperanzas. “Era como un sueño hecho realidad. La influencia de David E. Kelley en televisión era enorme cuando yo acababa de salir de la universidad, y había visto todos los episodios de Friday Night Lights. También pensaba que, fuera buena o mala, iba a suponer un impulso para mi carrera”, recuerda para Variety. “Que cambiaría significativamente mi situación financiera, aunque a mitad de la temporada fuera cancelada. Pero ni siquiera duró tanto y tuve un año muy malo, con trabajos esporádicos”.

Pascal tuvo, pues, que desempeñar pequeños papeles en series como The Good Wife o El mentalista antes de su celebrada aparición en Juego de tronos, a la que le siguieron otros memorables papeles en Narcos, la secuela de Kingsman o Triple frontera. Sobre la posibilidad de que Warner le eligiera para Wonder Woman 1984 gracias a su aparición en la serie fallida, Pascal se muestra dubitativo: “O no lo sabían o no les importaba. No estoy seguro, pero es una anécdota que ha pasado bastante desapercibida”.