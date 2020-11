‘Wonder Woman 1984’ adelanta su fecha de estreno en los cines españoles

No está siendo un buen año para las salas de cine, por decirlo del modo más eufemístico posible. La crisis del COVID-19 no solo ha precipitado el cierre de estos establecimientos a lo largo del mundo, sino que también ha provocado que ante la escasez de salas operativas las majors opten por retrasar sus estrenos o enviarlos directamente al streaming, como ha hecho Disney en el caso de Mulan y hará con Soul. Warner ha mostrado, sin embargo, una mayor resistencia a abandonar a los cines a su suerte, arriesgándose a estrenar Tenet el pasado verano y, ahora, decidiendo estrenar Wonder Woman 1984 tanto en HBO Max como en medios convencionales.

Según supimos de esta última noticia faltaba por saber qué ocurriría en España (donde no existe tal plataforma de streaming) y afortunadamente ya sabemos qué ocurrirá en diciembre. El estreno de la película de Patty Jenkins estaba programado para el día 24 de este mes, pero la cuenta oficial de la major acaba de revelar que se ha adelantado la fecha: finalmente, Wonder Woman 1984 llegará a las salas el próximo 18 de diciembre, sin plataforma alternativa y siguiendo el ejemplo de Las brujas (de Roald Dahl), dirigida por Robert Zemeckis y distribuida a los cines de nuestro país mientras que en EE.UU. engrosaba directamente el catálogo de HBO Max.

#WonderWoman1984 adelanta su fecha de estreno en España. ¡Nos vemos el 18 de diciembre en cines! pic.twitter.com/hwuQFvFErK — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) November 19, 2020

Es una buena noticia, sin duda, para el muy dañado sector de la exhibición en España, y todo un soplo de aire luego de los retrasos de grandes blockbusters como Fast & Furious 9, Sin tiempo para morir, Viuda Negra o, en lo referente a la propia Warner, la primera entrega de Dune. Todas ellas tienen fijado su estreno en 2021, y después de todo parece que la película protagonizada por Gal Gadot no será una de ellas.