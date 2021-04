Will Smith y Martin Lawrence celebran el aniversario de 'Dos policías rebeldes' con un bombazo

En estos tiempos que nos ha tocado vivir, siempre está bien encontrar una excusa para celebrar algo, aunque sea de forma online. Y si ese "algo" es el 26 aniversario del estreno de Dos policías rebeldes, Will Smith y Martin Lawrence tienen claro cómo armar un cumpleaños en condiciones.

Porque, si toca rendir tributo a la saga que cimentó la fama de Michael Bay en 1995, después de La roca y antes de Transformers, los intérpretes de Burnett y Lowrey se cuelgan sus placas del cuello, se ponen las gafas de sol… y posan frente a una explosión que le da al evento el punto justo de bayhem. Véase la prueba, posteada por Smith en su instagram.

"Cuando decimos 'para toda la vida', lo decimos en serio", explica Smith. Lo cual no es solo una declaración de intenciones, sino también un guiño al título de Bad Boys For Life, la película que resucitó la saga en 2020 con éxito de público y crítica. Y en la que, por cierto, Bay tenía un cameo como animador de bodas que, por una vez, no provocaba ninguna explosión, ni ningún derrumbe, ni nada…