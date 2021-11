Will Smith: "Tras 'After Earth', mi hijo pensó que yo le había traicionado"

Trabajar con M. Night Shyamalan en After Earth le salió caro a Will Smith. Y no solo en términos profesionales, sino también familiares. Además de a un batacazo de taquilla y a críticas demoledoras, el actor tuvo que hacer frente a los reproches de su hijo Jaden Smith, que actuaba junto a él en el filme.

El actor se ha sincerado al respecto en un fragmento de Will, su libro de memorias, publicado por la revista People (vía The Playlist). "After Earth fue un fracaso abismal de crítica y taquilla", comienza Smith. "Y lo peor de todo fue que Jaden se llevó el golpe".

Según Will Smith, la prensa y el público recibieron la interpretación de su hijo de forma "absolutamente cruel". "Dijeron e imprimieron cosas sobre Jaden que me niego a repetir aquí", recuerda. Pero el auténtico problema, precisa, no estuvo tanto en dichas invectivas como en que él mismo había aleccionado a su retoño sobre cómo actuar en la cinta.

"Jaden había hecho al pie de la letra todo lo que yo le había dicho que hiciera, y mis instrucciones le llevaron a sufrir el peor ensañamiento público que había experimentado en su vida", lamenta Smith.

Así pues, las consecuencias negativas de After Earth no se cifraron solo en unas pérdidas de alrededor de 30 millones de dólares, sino en un cisma familiar. "Nunca hablamos del tema, pero sé que [Jaden] se sintió traicionado. Sintió que le había instruido mal y perdió la confianza en mi liderazgo", señala el actor.

"Cuando, con quince años de edad, Jaden pidió convertirse en un menor emancipado, se me rompió el corazón", añade. "Finalmente decidió no hacerlo, pero pensar que le has hecho daño a tus hijos apesta".