Will Poulter: "Ser actor 'del método' no es excusa para un comportamiento inapropiado"

Después de Jake Gyllenhaal y Mads Mikkelsen, Will Poulter (Guardianes de la galaxia Vol. 3) ha sido el siguiente actor en criticar la llamada interpretación 'del método', esa a la que debemos trabajos memorables a cargo de Marlon Brando, Daniel Day-Lewis o Robert De Niro… y también mucha retórica y palabrería.

En una entrevista con The Independent (vía IndieWire), Poulter ha señalado que él no se siente partidario de esta inmersión a pulmón libre en la vida interior de sus personajes. Y cita Detroit, uno de sus papeles más extremos, para respaldar ese punto de vista.

"Para mí [la interpretación 'del método'] no ha sido necesaria", señaló Poulter. "En Detroit, mis colegas afroamericanos –esos mismos a quienes mi personaje maltrataba– y yo teníamos por delante el mismo desafío, y logramos entendernos entre nosotros y apoyarnos".

Por otra parte, Poulter también señala un riesgo de esta técnica interpretativa: el hecho de que pueda dar excusas a gente de bajos estándares morales para portarse como cretinos, o algo peor.

"Cuando se trata del proceso de un actor, sea el que sea, estará bien siempre que no afecte a otras personas y seas considerado", opina. "Pero si tu proceso crea un entorno hostil, es que has perdido de vista aquello que es importante de verdad. La interpretación 'del método' no debería ser una excusa para la conducta inadecuada, y está claro que ha sido así".

Basado en las enseñanzas de Konstantin Stanislavski y popularizada en EE UU por Lee Strasberg y su Actors Studio, entre otros, el 'método' ha caído estas últimas semanas en el punto de mira de algunos actores ilustres.

Así, mientras Jake Gyllenhaal se rió de él, y de su reputación como anzuelo para premios, en Saturday Night Live, Mads Mikkelsen lo tachó de "chorrada" en una reciente entrevista para GQ.