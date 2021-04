Whoopi Goldberg celebra el 30 aniversario de su Oscar por 'Ghost'

De Sister Act a El color púrpura, Whoopi Goldberg nos ha regalado algunas de las actuaciones más memorables de la gran pantalla. Estos días la actriz norteamericana está de aniversario. Se cumplen 30 años de su Oscar a mejor actriz, conseguido por la película Ghost de Jerry Zucker.

La intérprete ha ofrecido una entrevista para la revista estadounidense Variety, donde ha hablado sobre el filme protagonizado por Patrick Swayze y Demi Moore, y ha adelantado los nuevos proyectos que tiene en desarrollo.

"Me veía realmente bien. Mi pelo estaba genial Mi vestido era mono. No podía parecer glamurosa como otras personas lucen glamurosas. No estaba delgada y no era una señora blanca, así que tuve que encontrar mi propio estilo", recuerda Goldberg sobre el momento en el que subió a recoger el Oscar por su papel de la médium Oda Mae Brown.

La actriz también recuerda que allí estuvo acompañada de su hermano- fallecido en 2015- y su hija Alex, lo que hizo que fuera una velada muy feliz. Su madre no quiso ir esa noche para no verla decepcionada de nuevo, tras haberla acompañado en su primera nominación en 1986 por El color púrpura. "No quería gafarlo. Solo pensé, tienes que entrar sin ninguna expectativa, y que pase lo que tenga que pasar", señala Goldberg.

"Desde que era una niña pequeña yo quería esto. Mi hermano estaba sentado allí. Él dijo, 'gracias a Dios que nos tenemos que escucharla más", comentaba durante el discurso en el escenario. Unas palabras que pronunció ante una audiencia de 42 millones de telespectadores. Así se convertía en la primera mujer negra en ganar un Oscar en 50 años.

Golderb confiesa que muchas mujeres negras de Hollywood, incluidas Tina Turner y Patti LaBelle, fueron consideradas para este papel en la película, pero Swayze peleó para que ella fuera quien lo interpretase. Además, una vez elegida propuso nuevas líneas para los diálogos, creando algunos de los momentos más hilarantes. “Oda Mae, en algún momento, dejó de ser como lo había imaginado y se convirtió en Whoopi”, señala el director del filme sobre Goldberg.

El estreno de la película llegaría el 13 de julio de 1990, convirtiéndose pronto en un gran éxito de taquilla. “Todo el mundo quiere sentir que su ser querido está allí con ellos, que los malos se van al infierno y los buenos al cielo, y que el amor es para siempre. Todo el mundo quiere ese tipo de conexión mágica que tienen los personajes de Demi y Patrick", destaca Goldberg.

Una carrera repleta de altibajos

La actriz ha sido una de las pocas en ganar todos los premios posibles: Emmy, BAFTA, Globo de Oro, Oscar y Grammy. Su carrera ha estado repleta de altibajos, pero ha estado marcada por su participación en las producciones Sister Act, El rey león, Glee, Toy Story 3, Ratas a la carrera, Star Trek: La nueva generación o Corina, Corina, entre otras muchas.

En la actualidad, Goldberg regresará en su papel de monja en Sister Act 3, junto a parte del elenco que aparecía en las dos anteriores películas. Además, la actriz también está escribiendo un nuevo filme de superhéroes, protagonizada por una mujer negra mayor. "Desde que era niña, he estado obsesionada con los superhéroes. Todos están salvando la tierra todo el tiempo. ¿Pero sabes quién va a salvar realmente la tierra? Las mujeres viejas negras ". Desde luego, el proyecto suena cuanto menos interesante.