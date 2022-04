‘West Side Story’: Rachel Zegler estalla contra los periodistas que le preguntaron por Ansel Elgort

Las acusaciones contra Ansel Elgort por agresión sexual salieron a la luz en junio de 2020. En plena pandemia, y una vez ya había completado el rodaje de West Side Story para Steven Spielberg. Según estas, Elgort habría agredido a una mujer en 2014, cuando ella tenía 17 años y él 20. El actor se defendió diciendo que habían tenido una “relación breve, legal y totalmente consensuada”, admitiendo que durante la separación su comportamiento fue “inmaduro y cruel” pero que “nunca agredió ni agrediría a nadie”. El conflicto nunca abandonó el ámbito de las redes sociales, de modo que Elgort pudiera libremente seguir trabajando en Tokyo Vice (serie a cargo de Michael Mann que se estrenó hace poco en HBO Max) y más tarde participar en la promoción de West Side Story.

Naturalmente, este tour contó con ciertas peculiaridades ante el alcance de la controversia, siendo casi inexistentes las entrevistas a Elgort en solitario. Algo que no evitó, por otra parte, que el tema fuera abordado directamente por los periodistas, aunque por desgracia esto salpicó a las actrices que habían trabajado con él en la película de Spielberg. Rachel Zegler, que en el aclamado musical interpreta al interés romántico de Elgort, ha recordado con Elle lo traumática que fue su experiencia, viéndose obligada a hablar de un asunto que le superaba, y del que desde luego no sabía mucho más que los medios. “Realmente no tengo nada que ver con esta conversación y estoy deseando dejarla atrás”, aclara.

“Yo estaba allí sentada con 19 años recién cumplidos, ante lo que prometía ser el momento más importante de mi vida, y me estaban responsabilizando por acusaciones que no solo no tenían nada que ver conmigo, sino que se hacían a partir de una situación que supuestamente se había dado cinco años antes de que yo conociera y trabajara con esta persona. Sin que nadie pensara que yo tenía 17 años cuando conocí a esta persona, 17 cuando trabajé con ella, y 18 cuando tuve que rodar las escenas de amor”. Esta situación también afectó a sus compañeras de reparto Ariana DeBose (ganadora del Oscar por el film) y a Rita Moreno, viéndose obligadas todas ellas a responder a la acusación contra Elgort durante un encuentro con los periodistas el pasado enero.

Fue entonces cuando Zegler intentó salir del paso diciendo “Solo esperas que las personas involucradas estén bien, que se les pregunte de forma respetuosa y se les dé la oportunidad de responder por sí mismas”. Por su parte Moreno defendió que era “absolutamente horrendo y erróneo” hacer juicios sobre lo que ocurrió, y DeBose se manifestó en esta línea, señalando que “solo los implicados saben realmente lo que ocurrió”. Zegler ha reflexionado mucho sobre este episodio en los meses transcurridos, y cree que “fue un verdadero golpe, honestamente” por cómo supuso una regresión al momento en el que estalló el escándalo.

“Volví a ese momento cerebral en el que estaba en junio de 2020, cuando surgió la acusación. Estábamos en pleno confinamiento, y no había nada más que hacer que regodearse en esa miseria. Fueron algunos de los peores días que he tenido en cuanto a salud mental”. Zegler arremete contra la actitud de la prensa. “Es incómodo ver que hay toneladas de personas que creen que debes responder por las acciones de un hombre adulto que puede hablar por sí mismo. Es decepcionante, se mire por donde se mire. No importa las veces que haya intentado justificar la preocupación de la gente cuando se trata de mí, porque no viene de que ellos se preocupen realmente de si estaba bien o no. Fue muy hiriente”.

Y a Zegler le enfurece el mal rato que le han hecho pasar, a ella y “esas otras mujeres increíbles del reparto”. Nadie habría reparado “en nuestras experiencias como mujeres en la industria que constantemente han tenido encuentros cercanos con hombres en el poder”, y en lo duro que podría ser para Moreno: “una mujer muy icónica en Hollywood que ha hablado de su experiencia con la agresión sexual” en tanto a aquel ejecutivo de Fox que abusó de ella cuando era una adolescente. Nada de esto quita, por otra parte, que no piense en la presunta víctima de Elgort, una mujer que poco después de las acusaciones abandonó las redes sociales.

“No puedo imaginar lo que tuvo que pasar esa mujer. Estoy pensando en los días tan traumáticos que fueron para mí, pero no pretendo saberlo. Nunca podría saberlo”, concluye.

