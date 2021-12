'West Side Story', 'Macbeth' o 'Más dura será la caída' entre lo mejor de este 2021 según los críticos afroamericanos

Por decimotercer año, la Asociación de Críticos Afroamericanos (AAFCA) ha elegido su lista de las diez mejores películas y en lo más alto estaría el wéstern de Netflix Más dura será la caída dirigido por Jeymes Samuel y con un reparto encabezado por Jonathan Majors, Idris Elba, Zazie Beetz y Regina King. "Un wéstern ficticio, pero que nos introduce en el mundo de los cowboys y cowgirls reales y su increíble papel en la transformación del Oeste, el papel que jugaron en ese capítulo de la historia de la historia de América", ha explicado Gil Robertson, el presidente y cofundador de la asociación.

La selección incluye también títulos como Respect, biopic de la cantante Aretha Franklin, Macbeth de Joel Coen y con Denzel Washignton y Frances McDormand como protagonistas o El método Williams con Will Smith interpretando al padre de las tenistas Venus y Serena Williams. Pero no solo se han distinguido largometrajes en los que predominan los personajes, historias o directores de etnia negra, también se han destacado películas como Belfast de Kenneth Branagh o la versión musical de West Side Story de Steven Spielberg protagonizado por personajes latinos.

La lista es además una avanzadilla de los premios, en un total de 15 categorías, que se anunciarán el 17 de enero de 2022 y que tendrá su ceremonia de entrega de premios, con la presencia de los galardonados, el 2 de marzo en Los Angeles. Así, por ejemplo, la ganadora a la mejor película el pasado año fue Judas y el mesías negro, mientras que Regina King escogida en el apartado de mejor dirección por Sucedió en Miami, Chadwick Boseman mejor actor por La madre del blues y Andra Day mejor actriz por Los Estados Unidos contra Billie Holiday.

Y este es el Top 10 de las mejores películas de AAFCA este 2021:

Más dura será la caída de Jeymes Samuel. Con Jonathan Majors, Idris Elba, Zazie Beetz, Regina King y Delroy Lindo.

El método Williams (King Richard) de Reinaldo Marcus Green. Con Will Smith, Demi Singleton, Saniyya Sidney y Aunjanue Ellis.

Respect de Liesl Tommy. Con Jennifer Hudson, Leroy McClain, Forest Whitaker, Tate Donovan y Marlon Wayans.

Macbeth (The Tragedy of Macbeth) de Joel Coen. Con Frances McDormand, Denzel Washingtony Brenda Gleeson.

Claroscuro (Passing) de Rebecca Hall. Con Tessa Thompson, Ruth Negga, André Holland y Alexander Skarsgård.

Belfast de Kenneth Branagh. Con Jude Hill, Lewis McAskie, Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench y Ciarán Hinds.

Who We Are: A Chronicle of Racism in America, documental dirigido por Emily Kunstler y Sarah Kunstler.

La Casa Gucci de Ridley Scott. Con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek y Jared Leto.

El poder del perro de Jane Campion. Con Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst, Kodi Smit-McPhee y Thomasin McKenzie.

West Side Story de Steven Spielberg. Con Rachel Zegler, Ansel Elgort, David Alvarez, Ariana DeBose y Rita Moreno.

