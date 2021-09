Warner pone en marcha el reboot de ‘Jóvenes ocultos’

El paso de los años no ha hecho sino agrandar el culto de Jóvenes ocultos, film que Joel Schumacher dirigió en 1987 impulsando una estética que encandilaría a toda una generación. Protagonizada por Kiefer Sutherland, Jason Patric y los célebres ‘Coreys’ (es decir, Corey Haim y Corey Feldman), Jóvenes ocultos lanzaba una aproximación muy particular al mito vampírico, más urbano y destinado a la admiración juvenil que nunca. Desde entonces no han faltado explotaciones de la película: además de dos secuelas directas al vídeo, The CW se propuso el año pasado producir una serie basada en el film de Schumacher, pero la pandemia paralizó la producción y posteriormente esta no obtuvo luz verde por parte de la cadena.

Pero la industria no se rinde, y Variety se hace eco ahora del proyecto de un reboot destinado al cine. La etiqueta reboot en este caso es confusa, aunque se ha dejado caer la idea de traer a la actualidad la historia original, y en consecuencia recurrir a nuevos protagonistas. Warner ya ha reclutado a dos de los actores principales: son Noah Jupe (visto en el díptico de Un lugar tranquilo y Honey Boy) y Jaeden Martell (quien apareció en otro díptico de terror, el de It, además de Puñales por la espalda y un especial live action de Rick y Morty muy celebrado en redes). Ambos encarnarán a los dos adolescentes que se mudan a una nueva ciudad y se involucran con una banda de moteros chupasangre.

Más allá de estos dos prometedores intérpretes, el reboot de Jóvenes ocultos aparenta estar en buenas manos gracias al director confirmado: Jonathan Entwistle, creador de series tan queridas como Esta mierda me supera y The End of the F***ing World, ambas en Netflix. A lo largo de su carrera Entwistle ha mostrado una gran intuición a la hora de sumergirse en el cosmos adolescente, que en primera instancia le ha llevado a dirigir el episodio piloto de la serie de Willow destinada a Disney+, y ahora le ha conducido a actualizar un film de culto de los 80. A priori, parece el candidato idóneo.

