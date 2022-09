Warner cancela la DC FanDome 2022 tras los retrasos de estrenos

Son semanas complicadas para Warner, desde que su fusión con Discovery impusiera un rebranding como Warner Bros. Discovery y David Zaslav ascendiera a CEO dispuesto a efectuar grandes cambios en las actividades del estudio. Zaslav planea darle prioridad a la exhibición tradicional tras entender que “no tiene sentido económico” dirigir esfuerzos de amplio presupuesto al streaming, como se hiciera durante la pandemia. También quiere imponer orden en el convulso Universo DC, en tanto al desarrollo de un plan de diez años y la designación de un productor estrella al estilo Kevin Feige. Zaslav lo habría encontrado en Dan Lin, y esto supondrá la inminente salida de Walter Hamada de DC Films.

Esto en cuanto a gestión interna: de cara al público las decisiones de Zaslav han llevado a la sorprendente cancelación de Batgirl y al retraso de estrenos. ¡Shazam! La furia de los dioses se estrenará ahora el 17 de marzo de 2023 mientras Aquaman and the Lost Kingdom va al 25 de diciembre, quedando entre medias la patata caliente de The Flash para el 23 de junio de ese mismo año. En lo relativo a 2022 resulta que Black Adam es el único estreno planeado por DC Films (para este 22 de octubre) en los próximos meses, lo que sumado a la confusión que hay ahora con respecto a nuevos estrenos ha derivado en otra decisión fulminante: este año no habrá DC FanDome. Warner ha cancelado el evento.

La DC FanDome fue concebida como una convención para fans surgida en 2020 ante la ausencia de la Comic Con de San Diego, que impuso la crisis del coronavirus. A lo largo de ocho horas de retransmisión en directo, la DC FanDome anunció varias novedades en lo relativo a cómics, series, videojuegos y películas de la marca, alcanzando en su primera edición 150 millones de visitas. En la DC FanDome se mostraron los primeros tráilers de The Batman o La Liga de la Justicia de Zack Snyder, y tuvo un desempeño mayormente positivo al año siguiente. No va a haber, sin embargo y por ahora, tercera vez.

Ya sea porque no hay tráilers que enseñar, o porque el estado de DC Films es demasiado convulso. “Con el regreso de los eventos personales, Warner Bros. Discovery está emocionada de poder interactuar con nuestros fans en vivo en varias convenciones a lo largo del mundo, y no celebrará la DC FanDome en 2022”, declaran desde DC Entertainment.

