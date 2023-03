Warner Bros. quiere financiar la comedia de Nancy Meyers que Netflix canceló

En 2022 se anunció a bombo y platillo que Nancy Meyers volvería a la dirección. El becario, con Robert De Niro y Anne Hathaway, había sido su último film, y Netflix le recibía en su seno dándole la oportunidad de dirigir una comedia romántica de lo más ambiciosa. El título tanteado era Paris Paramount, y el proyecto empezó a orbitar en torno a Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Michael Fassbender y Owen Wilson.

Solo había un problema: Meyers pedía un presupuesto desorbitado. La directora de The Holiday creía que el film necesitaba entre 130 y 150 millones para materializarse, lo que le convertiría en la comedia romántica más cara de la historia. En Netflix no están para derroches, así que cancelaron la película. No obstante, el nombre de Meyers es muy querido en la industria, y poco después han surgido nuevos interesados.

Según IndieWire, Warner Bros. está dispuesta a retomar el proyecto de Meyers para financiarlo en la medida que lo necesite. La major está ahora mismo barajando producir Paris Paramount. Teniendo en cuenta la actual directiva del estudio, que tras los experimentos de la pandemia privilegia la exhibición cinematográfica, es casi seguro que si al final Warner financia Paris Paramount el film se estrenaría en cines.

El reciente lanzamiento a manos de Universal de Viaje al paraíso, una comedia romántica “de las de toda la vida” con George Clooney y Julia Roberts, prueba que tanto Hollywood como el público siguen interesados en el género, así que nada mejor que darle lo que pide a una cineasta tan decisiva en él como Meyers.

Paris Paramount, que aún no tiene asegurado ni el título ni el apoyo de Warner, se articula como una propuesta de cariz autobiográfico. Su argumento encuentra a una directora y un guionista/productor que inician una provechosa relación tanto profesional como sentimental. Esta termina de un momento a otro, pero el surgimiento de un proyecto que le interesa a ambos motivará un reencuentro.

La historia se basa ligeramente en el historial de Meyers y Charles Shyer, con quien trabajó en varias películas antes de romper. En el currículum de Meyers encontramos films tan queridos como La recluta Benjamín, El padre de la novia o Tú a Londres y yo a California, de modo que es imposible no observar con expectación el desarrollo de Paris Paramount.

