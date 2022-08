Warner aún no ha dado luz verde a la secuela de 'The Batman'

Menos streaming, más películas para cines. David Zaslav, consejero delegado de Warner Bros. Discovery, ha proclamado ante los accionistas que esa es su medida estrella, y que no tiene “sentido económico” hacer producciones caras expresamente para HBO Max. Por eso, y por la deducción de impuestos, ha tomado la drástica decisión de cancelar el estreno de Batgirl (pese a que ya estaba casi terminada y se había dejado 90 millones de dólares en ella). Y por eso, también, quiere desarrollar un plan de 10 años para el convulso Universo DC, manteniendo por ahora a Walter Hamada como líder pero pretendiendo encontrar a alguien del perfil de Kevin Feige que implante un poco de orden.

Warner Bros. Discovery atraviesa una fase complicada, donde HBO Max busca fusionarse con Discovery+ mientras disminuye el ritmo de producción e incluso hay títulos que desaparecen de su catálogo. La continuidad de sus series, asimismo, pende de un hilo, aunque se supone que en el marco de DC James Gunn puede seguir trabajando en la segunda temporada de El Pacificador y que el rodaje del spin-off de The Batman centrado en el Pingüino de Colin Farrell está a punto de empezar. En torno a The Batman, Variety se hace eco de una noticia sorprendente, pero que tiene sentido en base a cómo están las cosas en DC: Zaslav aún no ha dado luz verde a su secuela. Matt Reeves está trabajando en ella, y en spin-offs como Pingüino, pero The Batman 2 no está confirmada.

The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, costó 200 millones de dólares y ganó 770 (hay quien piensa que podía haber ganado más de no ir a HBO Max al expirar la ventana de 45 días). Aún lejos de títulos de Marvel, The Batman ha sido un éxito razonable, satisfaciendo a crítica y público, y Tobby Emerich anunció en la Cinemacon, hace meses, que la secuela sería una realidad. Entonces Emmerich no había sido reemplazado por Zaslav al frente de Warner: “Me emociona dar la noticia de que Matt, Robert Pattinson y todo el equipo nos llevarán de regreso a Gotham con The Batman 2”, dijo Emmerich. Ahora Zaslav quiere tomarse las cosas con calma, y todo está en prudente “desarrollo” y “a años luz de distancia”.

De hecho, más allá de la cosecha de 2022 y 2023 (donde encontramos Black Adam, ¡Shazam! La furia de los dioses, Aquaman and the Lost Kingdom y The Flash), DC solo ha confirmado un próximo lanzamiento: la secuela de Joker, Folie à Deux, que tiene previsto llegar el 4 de octubre de 2024 con Lady Gaga acompañando a Joaquin Phoenix). The Batman 2 está todavía pendiente de confirmarse, en un estado ambiguo semejante a Blue Beetle (que ya se ha rodado y está programada para cines, aunque hace meses que no ha vuelto a saberse de ella), Zatanna (con guion de Emerald Fennell) o Black Canary (prevista, por ahora, para HBO Max).

Otros títulos que sobrevuelan el calendario de DC antes de que Zaslav decida qué hacer con ellos son la tercera Wonder Woman a manos de Patty Jenkins, una hipotética Supergirl con Sasha Calle (que debutaría en The Flash), un Superman escrito por Ta-Neishi Coates, y un Static Shock producido por Michael B. Jordan. Asimismo aún no se ha descartado del todo que Leslie Grace, pese a haberse quedado sin película en solitario, pueda aparecer como Batgirl en algún futuro proyecto.

