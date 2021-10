Warner admite que se equivocó al lanzar estrenos simultáneos en cines y HBO Max

En diciembre de 2020, WarnerMedia soltó la bomba: todos sus estrenos a partir de ese momento, empezando por Wonder Woman 1984 y concluyendo con Matrix Resurrections a finales de 2021, tendrían un lanzamiento simultáneo en cines y HBO Max. La motivación de esta estrategia era evidente: por un lado, había que sobreponerse a los estragos de la pandemia (materializados en salas cerradas o con aforos limitantes), y por otro era necesario aumentar las suscripciones de un servicio de streaming tan joven como HBO Max, según dictaminaron desde AT&T (mutinacional que posee WarnerMedia). El modelo no tardó en generar irritación dentro de la industria, sobre todo en lo referente a algunos directores que la propia Warner tenía en plantilla.

Gente como Patty Jenkins, Denis Villeneuve o Christopher Nolan, este último resolviendo poner fin a su asociación con Warner para marcharse a Universal y que ahí le produjeran su nueva película. Más allá de la mala publicidad, no está claro que el modelo híbrido esté funcionando en términos económicos, teniendo en cuenta las cifras de grandes estrenos como El Escuadrón Suicida, Maligno, Cry Macho o Reminiscencia, que cuenta con el dudoso honor de ser la película menos taquillera de todos los tiempos estrenada en más de 3000 cines. Hay razones de sobra para que en Warner no estén contentos más allá del incremento de suscripciones, y el CEO de WarnerMedia, Jason Kilar, ha hablado precisamente de esto en el marco de la Code Conference de Vox Media.

Según recoge Deadline, cunde una sensación de que en efecto no ha sido la mejor estrategia, aunque Kilar parece achacarlo más a una cuestión de formas antes que efectivamente haya sido un fiasco. Concretamente, alude a la falta de transparencia con la que Warner hizo el anuncio a finales del año pasado. “Soy el primero en decir que la responsabilidad cae sobre mis hombros y deberíamos haber invertido la mayor parte del mes en el que tomamos la decisión en tener las más de 170 conversaciones necesarias para explicarlo todo”, declara el ejecutivo. “Lo hicimos en un periodo de tiempo muy comprimido, durante menos de una semana, porque sabíamos que íbamos a tener filtraciones y todos iban a opinar sobre si deberíamos o no hacerlo”.

“Queríamos tratar cada película como un éxito en taquilla desde una perspectiva económica. Lo hicimos y trabajamos hasta el final para lograrlo. Y ahora estamos en una muy buena situación”. Kilar lamenta que no consultaran a las personas afectadas antes de impulsar el proyecto, y ha pasado por encima de las consecuencias económicas que este podría haber acarreado. Sí se ha referido, por otra parte, a los grandes cambios que se avecinan en la cúpula directiva de WarnerMedia, provocados por la anunciada fusión de esta con Discovery. Una fusión que, entre otras cosas, provocaría que Kilar perdiera su cargo de líder de la empresa, algo que no ha podido evitar decepcionarle. “Soy humano, así que en este contexto sí me ha afectado”.

Por lo demás, y sea cual sea el rendimiento de los estrenos restantes del año, Warner ya ha tomado la decisión de devolver la exclusividad a los cines a partir de 2022; eso sí, reduciendo la ventana de exhibición de los 90 días previos a la pandemia a 45, que es también la estrategia que seguirá Disney en lo que queda de año y, según parece, el nuevo modelo que les conviene implantar a las majors. La modalidad actual, por su lado, se topará este 22 de octubre con una prueba de fuego al hilo de Dune, cuyo estreno simultáneo ya provocó que Villeneuve se lamentara de que “había matado” su potencial franquiciable.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.