Vuelve Oswald, el conejo afortunado: Disney resucita al antepasado de Mickey Mouse en un nuevo corto

En 2023 The Walt Disney Company cumplirá 100 años de existencia. Un siglo que le ha consolidado como la empresa líder de la industria, y que va a ser celebrado por todo lo alto. La directiva poco a poco ha ido aclarando en qué consistirán los festejos, con el contrapunto de que esto coincida con el mayúsculo fracaso en taquilla de Mundo extraño y el despido a Bob Chapek tras poco más de dos años al frente de la compañía, reemplazado por Bob Iger. Más allá de noticias desagradables, el caso es que Disney ha diseñado un nuevo opening que acompañará sus películas durante el año que viene, y de cara al 22 de noviembre de 2023 prevé el estreno de Wish: un film de animación que servirá de homenaje a la trayectoria animada del estudio. A todo esto hay que añadirle, ahora, el regreso de Oswald.

¿Quién es Oswald? Pues el Conejo Afortunado, el ilustre antepasado de Mickey Mouse que ideó Natalya Semper y se encargaron de diseñar Ub Iwers y Walt Disney allá por 1927. Oswald el Conejo Afortunado tuvo una historia algo aparatosa. Sus cortos de animación nacieron como continuación de las famosas Comedias de Alicia que habían llevado a la fama al estudio, siendo su pistoletazo de salida Un vagón en problemas. A partir de ahí Disney produjo 26 cortometrajes más protagonizados por Oswald; el último se estrenó en el verano de 1928, justo cuando Walt perdía los derechos del personaje en favor de Charles B. Mintz. Desde entonces Oswald pertenecería a Universal, y siguió apareciendo en sus propios cortos animados hasta principios de los años 50.

Buscando sucesor para Oswald, Disney dio con Mickey Mouse, con lo que tampoco fue una historia trágica del todo. En cualquier caso, la pérdida de Oswald fue una espinita que la empresa pudo quitarse en 2006, cuando el citado Bob Iger recuperó los derechos de manos de Universal a cambio de ceder el presentador Al Michaels a la NBC. Desde entonces Oswald ha reaparecido puntualmente en obras como el videojuego de 2012 Epic Mickey: The Power of Two, pero nunca había vuelto a protagonizar un corto para él solo… hasta ahora. Con motivo del inminente 100 aniversario de Disney, la Casa del Ratón ha producido un nuevo corto de Oswald el Conejo Afortunado, titulado precisamente Oswald the Lucky Rabbit. Ya está disponible en YouTube, y tiene un minuto de duración.

Lo ha dirigido un animador veterano de la compañía como es Eric Goldberg (firmante de Pocahontas y Fantasía 2000) mientras produce Dorothy McKim, una de las artífices de Descubriendo a los Robinson. “En vísperas del centenario de Disney, ha sido una gran alegría crear el primer corto nuevo de Oswald de nuestro estudio desde 1928”, ha declarado McKim. “Nuestro equipo de animación dibujada a mano (que incluye a leyendas del dibujo como Mark Henn, Randy Haycock y Eric Goldberg, así como a nuestro maravilloso equipo de aprendices de 2D) se lo pasó en grande animando al estilo de la época de Oswald”.

Con “el estilo de la época de Oswald” McKinn se refiere a la técnica conocida como rubber hose (o “manguera de goma”). Fue el estilo que seguían buena parte de las creaciones animadas estadounidenses (no solo de Disney) en los años 20, y el mismo estilo que por ejemplo homenajeaba recientemente el videojuego Cuphead y su adaptación a manos de Netflix. El corto supone una pieza encantadora donde Oswald acude al cine y se enamora de un personaje de la gran pantalla, intentando llegar a él por todos los medios posibles. Puedes verlo bajo estas líneas:

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.