Dos magos franceses son seleccionados accidentalmente para participar en la mayor competición de magia en Las Vegas. Esta es la premisa de C'est magique!, una comedia de habla no inglesa dirigida por el francés Nicolas Benamou y que tendrá entre su par de protagonistas a David Hasselhof, icónico por las series Los vigilantes de la playa o El coche fantástico.

Próximo a cumplir los 69 años (será este sábado 17 de julio), Hasselhof ha sido uno de los principales ganchos para ir promocionando el proyecto y atraer la atención de distribuidores, de cara a futuras ventas internacionales, en el mercado de la industria del Festival de Cannes.

Según avanza Deadline, se trata del primer proyecto de la recién creada productora South Pointe Pictures. Una comedia que su director no ha dudado en definir como una especie de cruce entre Resacón en Las Vegas y Little Miss Sunshine . Con estos conocidos referentes por delante, un entusiasta Benamou aseguraba que "¡Las Vegas siempre ha contado con la participación de los mejores magos de nuestro tiempo y voy a mostrarles lo peor de todos los tiempos! ¡Les encantará! Este proyecto une dos mundos que siempre me han gustado: la comedia y la magia".

El cineasta ha dirigido comedias como Se nos fue de las manos (Babysitting) de 2014 y secuela, y pronto se estrenará en nuestros cines Misterio en Saint-Tropez, el viernes 23 de julio.

C'est magique! supondrá su debut rodando en inglés y cuenta con un guion coescrito por él mismo junto a Larry Cech, quien también es productor y el otro actor protagonista de la historia. Cech trabajó como mago en Las Vegas así que ha podido volcar parte de sus experiencias en la elaboración del guion. La intención es empezar a rodar a finales de año en localizaciones de París y, naturalmente, en la ciudad de los casinos.

