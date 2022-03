“Vosotras no tuvisteis que jugar contra hombres”: Jane Campion la lía al recoger un premio

En la noche de este domingo Jane Campion triunfó a ambos lados del Atlántico, puesto que su última película, El poder del perro, ganó los premios principales tanto en los BAFTA de la Academia Británica como en los premios de la Crítica Cinematográfica de EE.UU., los Critics Choice Awards. A estas alturas no cabe duda de que El poder del perro es la frontrunner para los Oscar de este 27 de marzo, en paralelo a grandes opciones de que Campion sea nombrada la Mejor directora. Todo dentro de una carrera llamada a romper barreras desde que Campion hiciera historia al ganar la Palma de Oro en Cannes por El piano.

Y sin embargo, unas declaraciones sorprendentemente insensibles acaban de arrojar un poco de barro a su imagen pública. Este fin de semana Campion volvió a ganarse los vítores de Internet a cuenta de su ácida respuesta en los premios del Sindicato de Directores a Sam Elliott, quien había criticado El poder del perro por su visión del western y la presencia de la homosexualidad. Dichos vítores han bajado un poco su volumen a cuenta de lo que Campion dijo según recogía el premio a Mejor dirección en los Critics Choice Awards, mientras saludaba a Halle Berry y a las hermanas Venus y Serena Williams.

Estas famosas tenistas estaban presentes en la gala a cuenta de El método Williams, otra propuesta muy aclamada este año (con opciones serias de que su protagonista, Will Smith, se lleve el Oscar a Mejor actor), que recrea la historia de cómo su padre, Richard Williams, les convirtió en estrellas del deporte. Cuando subió al escenario a por el premio, Campion declaró que “es impresionante estar aquí esta noche, entre tantas mujeres increíbles”. “Es un honor estar en esta sala con vosotras. También me gustaría mandar mi cariño a mis compañeros”, prosiguió, para a continuación añadir un mensaje desconcertante.

“Y a Serena y a Venus, que son maravillosas. Sin embargo vosotras no habéis tenido que competir contra los chicos, como he hecho yo”. Serena y Venus respondieron a estas afirmaciones con aplausos y sonrisas, mientras Internet bullía de inmediato en acusaciones contra Campion por hacer de menos los méritos de otras mujeres (también, como suele terminar pasando en estos casos, salieron a la luz críticas contra su privilegio blanco). Lo curioso es que Campion no estaba diciendo la verdad, puesto que las hermanas Williams se han enfrentado varias veces contra hombres en la pista, ganando títulos en competiciones mixtas.

Sigue la racha de 'El poder del perro'

Por lo demás, no parece que a Venus y Serena les sentaran las palabras de Campion, pues luego fueron vistas en la fiesta de los Critics Choice Awards compartiendo bailes y abrazos con la cineasta. Las hermanas estaban de enhorabuena además pues su padre en la ficción había conseguido el premio a Mejor actor, a la espera de que repita victoria en los Oscar. Los premios de la Crítica Cinematográfica, en ese sentido, no se han distanciado mucho de la tónica general de convocatorias anteriores, con Campion y El poder del perro como favoritas a llevarse Mejor dirección y Mejor película.

Mientras Belfast de Kenneth Branagh ganaba el premio a Mejor reparto, Jessica Chastain era considerada Mejor actriz por Los ojos de Tammy Faye, Troy Kotsur Mejor actor de reparto por CODA y Ariana DeBose Mejor actriz de reparto por West Side Story. Campion también ganó Mejor guion adaptado por El poder del perro y Los Mitchell contra las máquinas repitió su triunfo en los Annie al ganar Mejor película animada, erigiéndose como todo un rival a batir por la (supuesta) gran favorita Encanto en los Oscar.

Añadir, por último, que los Critics Choice Awards también recompensan la cosecha seriéfila, habiendo sido galardonadas Succession y Ted Lasso como Mejor serie dramática y de comedia respectivamente.

