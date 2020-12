Tras ‘¡Mamma Mia!’ y ‘La dama de hierro’, Phyllida Lloyd se asoma al drama de la violencia de género

Pocas carreras más atípicas que la de Phyllida Lloyd. Con lo que cuesta debutar en el cine, ella empezó por todo lo alto con el taquillazo ¡Mamma Mia! Reputada directora de teatro, en Volver a empezar (Herself), que se estrena en cines este viernes 4 de diciembre, se enfrenta al retrato de la violencia de género.

Pero es que Lloyd es cualquier cosa menos convencional y así lo ha vuelto a demostrar con la génesis de su nuevo proyecto. “Estábamos de gira con nuestra compañía de teatro feminista haciendo Enrique IV. Era una versión teatral del clásico de Shakespeare con solo mujeres y representada en cárceles. Nos sorprendió la cantidad de reclusas que venían de entornos con violencia doméstica".

En NY, la actriz Clare Dunne recibió una llamada: una amiga suya de Dublín, iba a ser desahuciada con tres hijos. La actriz, sin experiencia en el mundo del cine, se puso de inmediato a escribir un guion uniendo las dos cosas: una madre maltratada que decide construir un hogar para sus hijas. “Y cuando lo terminó y me lo enseñó le dije que no pensaba dirigirla si ella no era la protagonista”.

Dunne está sobresaliente como Sandra, una dublinesa que encuentra inspiración a sus problemas en la patrona de Irlanda, Santa Brígida. “Queríamos plasmar la crisis de vivienda irlandesa. La llegada de multinacionales al país ha convertido en misión imposible el tener un hogar”.

No es el único guiño a la cultura isleña: “Es una película dura, pero llena de esperanza. Me apasiona el concepto irlandés del meitheal, la colaboración de la comunidad cuando uno de sus miembros está en peligro”. Lo pusieron en práctica delante y detrás de las cámaras: “Cuando cuentas con poco presupuesto y solo cinco semanas de rodaje, hay que echar una mano”.

Cárceles, islas griegas paradisíacas, y la construcción de una casa en un jardín de Dublín… ¿Cómo se enfrenta al espacio dramático? “Es curioso, me he dado cuenta de que las películas de bajo presupuesto se parecen mucho al teatro: todo empieza con un espacio vacío que hay que rellenar. Es la esencia de mi trabajo”.