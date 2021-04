A la espera de que se estrene, por fin, la novena de Fast & Furious (si no hay más contratiempos, lo hará el 25 de junio en Estados Unidos y el 2 de julio en los cines españoles), su estrella Vin Diesel no pierde el tiempo. Según informa Deadline, lo más reciente es que se ha apuntado para protagonizar, y colaborar en la producción a través de su compañía One Race Films, la película basada en un clásico juego de mesa de Mattel, el de Rock 'Em Sock 'Em Robots, y en el que dos androides se pelean en un cuadrilátero.

Bueno, la película de acción real tendrá más jugo y argumento. O al menos para eso han contratado a un guionista, Ryan Engle (coguionista de El pasajero con Liam Neeson o Proyecto Rampage con Dwayne Johnson), en la que un padre y un hijo desarrollan un increíble vínculo con una máquina de guerra. La intención de Mattel Films, con la colaboración también de los estudios Universal, es idear una propuesta dirigida al público familiar.

Rock 'Em Sock 'Em Robots Mattel

Rock 'Em Sock 'Em Robots fue creado y comercializado en 1964 originalmente por Marx Toy Company y se trataba básicamente de un entretenimiento para dos jugadores con robots boxeadores, uno rojo y otro azul, controlados mediante unos sencillos mandos de plástico.

En el año 2000 Mattel se hizo con los derechos y lanzó una versión con unos androides más pequeños, de aproximadamente la mitad de estatura que los originales, además de un videojuego para Playstation, Rock 'Em Sock 'Em Robots Arena.

Y esta no será la primera ni la última película que se prepara inspirándose en los juguetes de Mattel. En proyecto también están las de Barbie, Hot Wheels, Magic 8 Ball (en clave de terror), Masters del Universo e incluso un largometraje basado en el popular juego de cartas UNO, además de unos cuantos más.