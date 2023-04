La CinemaCon de Las Vegas es el evento que los grandes estudios de Hollywood emplean para agasajar a los dueños de las cadenas de exhibición cinematográfica y, de paso, impulsar el hype sobre sus próximos estrenos. Nadie como Vin Diesel para ese tipo de misión.

El actor acudió ayer a la presentación de las futuras novedades de Universal Pictures, donde se incluye la conclusión de la saga Fast & Furious de la que este 19 de mayo se estrena la décima entrega, Fast & Furious X. Ya sabíamos que este filme era el penúltimo de la franquicia, con otra entrega prevista como conclusión definitiva, pero Diesel nos ha liado un poco más el asunto.

"Esto es solo el principio de Fast & Furious X", proclamó el actor ante un auditorio entregado. "Fast & Furious X continuará y después de este verano explosivo tendremos el privilegio de ofreceros una Parte 2 en 2025".

Ok, echa el freno. ¿Eso significa que la película que anteriormente conocíamos como Fast & Furious 11 en realidad será Fast & Furious X: Parte 2? Parece que exactamente eso es lo que está comunicando el intérprete de Dominic Toretto. Todo indica que este es el filme que Louis Leterrier, director que llegó a Fast & Furious X para sustituir a Justin Lin cuando abandonó el proyecto, va a dirigir de nuevo con la familia rápida y furiosa.

El plan siempre fue tener dos películas más para concluir la saga, solo que ahora la nomenclatura se ha retorcido un poco más -nada raro en una franquicia cuyos títulos originales incluyen cabriolas como 2 Fast 2 Furious (2003) o The Fate of the Furious (2017)- adoptando una estrategia de Parte 1 y Parte 2 que se suele tener vinculada a las adaptaciones literarias.

Dune: Parte 2 llegará a los cines el próximo noviembre, recuperando la tendencia que adaptaciones troceadas como Harry Potter y las reliquias de la muerte, Los juegos del hambre: Sinsajo o La saga Crepúsculo: Amanecer emplearon intensivamente durante la década pasada. En 2025, Fast & Furious X: Parte 2 se asegurará de que la tradición siga en marcha.

