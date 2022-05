Viggo Mortensen defiende ‘Crash’ sobre ‘Titane’: “Era mucho más que imágenes impactantes”

David Cronenberg trabajó con Viggo Mortensen por primera vez en Una historia de violencia. Le siguieron la no menos extraordinaria Promesas del este y luego Un método peligroso, y ahora el cineasta canadiense ha vuelto a recurrir a él para la experadísima Crimes of the Future, su regreso al cine tras Maps to the Stars. Crimes of the Future se proyectará dentro de la Sección Oficial del Festival de Cannes que acaba de dar comienzo, en lo que supone una curiosa coincidencia pues justo el año pasado ganó la Palma de Oro un film que muchos consideraron deudor de Cronenberg, y en concreto de una de sus obras maestras, Crash. Mortensen acaba de pronunciarse sobre estas posibles similitudes.

El actor de El señor de los anillos admira el trabajo de Cronenberg, y cree que “aunque haya estado muchas veces en Cannes, nunca ha conseguido todo lo que se merece”. Entrevistado por The Hollywood Reporter, Mortensen recuerda cuando Crash se proyectó en el mismo certamen francés y obtuvo el Premio Especial del Jurado paralelamente a escandalizar a los asistentes. Crash, basado en una historia de J.G. Ballard, narraba cómo un productor de televisión (James Spader) sobrevive a un accidente de tráfico, y entonces descubre una tribu urbana cuyos miembros sienten excitación sexual con los choques automovilísticos. Titane indagaba igualmente en la relación entre humanidad y máquina, y supuso la consagración de Julia Ducournau tras Crudo.

Mortensen no tiene en muy buena consideración Titane. Al menos si la compara con el film de Cronenberg. “En mi opinión, y sin ánimo de ofender a la directora de Titane, Crash estaba muy por encima de esta película, porque no solo se trataba de shock value superficial e imágenes poco convencionales. Había una historia debajo, una exploración de los personajes, mucho más en Crash que en Titane”, explica. Para Mortensen, Titane no es tan profunda como Crash, y parece creer que su vínculo con la “nueva carne” o el body horror es mucho más testimonial.

Ahora bien, no tiene ni idea de si eso significará que Crimes of the Future podría igualar el revuelo de Titane un año después. “Quién sabe qué pasará , cada jurado es diferente. Pero en Crimes of the Future, como en Crash, llegas a conocer a los personajes, están construidos y tienen motivaciones. Hay misterio en ellos, pero son personajes. No es como un largo vídeo musical”. Crash, además de Spader, contaba en su reparto con Holly Hunter, Elias Koteas y Roseanne Arquette, y se ha consolidado como clásico moderno mientras está por ver qué pasa con Titane, segunda Palma de Oro para una mujer tras El piano de Jane Campion.

Entretanto, Mortensen no duda en vender las bondades de Crimes of the Future, que al parecer no guarda relación con el film del mismo título que Cronenberg estrenó en 1970. “Imagino que Crimes of the Future causará controversia, pero sobre todo te dejará pensando y discutiendo y con cosas de las que hablar en casa. Puede que al día siguiente te despiertes y sigas pensando ‘¿qué demonios era eso?’. Y al mismo tiempo es probable que pienses en el mundo tal y como es ahora. Es imposible decirlo. Cannes puede ser imprevisible. Pero si a la gente le gustó Titane y le gustaron los desafíos que presentaba, no veo por qué esta película no podría interesarles”.

Crimes of the Future se estrenará el 3 de junio en EE.UU., pero aún no tiene fecha de lanzamiento oficial en España. Junto a Mortensen, este enigmático film viene protagonizado por Léa Seydoux y Kristen Stewart.

