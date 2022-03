Vietnam prohíbe el estreno de ‘Uncharted’ por la aparición de un controvertido mapa de China

Uncharted acaba de estrenarse en China, y las previsiones más prudentes apuntan a que podría llevarse unos 15 millones de dólares. No es que sea para tirar cohetes, pero actualmente el gigante asiático es el mercado más preciado de Hollywood y son habituales los intentos de las majors para agradar a sus censores y dejen pasar sus estrenos, de ahí que no sea difícil ver un interés específico en el detalle que ha dado pie a la polémica en Vietnam. Al contrario que China y según recoge The Hollywood Reporter, el gobierno de Vietnam ha prohibido el estreno de esta adaptación de Naughty Dog, debido a la aparición de cierto mapa que guía a los protagonistas en su búsqueda del tesoro.

Según directrices de Vi Kien Thanh, jefe del Departamento de Cine que supervisa la importación de películas extranjeras, ha sido emitido un comunicado en el que leemos: “Se ha prohibido la distribución de la película después de que la viéramos y descubriéramos que tiene una imagen ilegal de la infame línea de nueve puntos”. El mensaje apunta a que dicho mapa identifica como chinos unos territorios que llevan en disputa desde los años 40, cuya adscripción a la propiedad china recibe el nombre de “línea de los nueve puntos” y se basa en el mapa tradicional de la dinastía Qing, según el cual la República Popular China establece reclamaciones territoriales en el mar de la China Meridional.

Dichos territorios incluyen las islas Paracelso y las islas Spratly, en disputa por parte no solo de Vietnam sino también Filipinas, Brunéi y Malasia. Son zonas ricas en recursos naturales que Vietnam considera propias, y cuya vinculación al gobierno chino ya ha provocado antes la cancelación de otras importaciones de Hollywood. Así, la aparición del controvertido mapa en la película de DreamWorks Abominable, en 2019, provocó que fuera prohibida como Uncharted, mientras la serie de Netflix Pine Gap perdió algunos episodios por el camino.

La línea de los nueve puntos es un asunto muy conflictivo, pero no deja de salirle a cuenta a Sony debido a que, al fin y al cabo, la recaudación que puede obtener en China es mucho mayor que en Vietnam. No le importa, por ello, importunar a este país asiático, una vez el estreno está asegurado en China y Uncharted lleva recaudados en todo el mundo 300 millones de dólares. La película basada en los míticos videojuegos está protagonizada por Mark Whalberg y Tom Holland como una versión juvenil de Nathan Drake, estando dirigida por Ruben Fleischer y siendo sujeto ya mismo de conversaciones para una secuela.

