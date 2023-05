Es posible pensar que la consolidación del Universo de Marvel, esa que refrendó la kamikaze confianza de Kevin Feige en replicar con el cine la narrativa seriada de las viñetas, no viniera con Los Vengadores en 2012 sino dos años después. Fue cuando Marvel Studios estrenó Guardianes de la Galaxia, basándose en una marca relativamente desconocida que, pese a haberse acuñado a finales de los 60, daba pie a ese film según una refundación que había tenido lugar solo siete años después.

Drax, Gamora o Yondu eran personajes de amplio recorrido en los cómics (gracias, en el caso de los dos últimos, a sus conflictos con Thanos), pero nombres como Groot, Rocket o Star-Lord eran mucho más ignotos. De ahí que James Gunn (junto a la coguionista Nicole Perlman) tuviera una libertad considerable para hacer lo que se le antojara con ellos, entregando una visión distintiva y repleta de personalidad que nos llevaba una curiosa tesitura: los Guardianes de la Galaxia eran más cinematográficos que comiqueros. El MCU estaba arrasando en taquilla con personajes que muchísima gente no conocía previamente.

Este logro no solo ha conducido a reapariciones de los Guardianes en otros films de Marvel y al desarrollo de dos secuelas (la última, el Volumen 3, acaba de estrenarse suponiendo la despedida de Marvel de Gunn); sino también a que la visión del autor de Slither sea más canónica que los cómics, y determine su aparición en medios ajenos. Por eso en 2017, mismo año que Guardianes de la Galaxia: Volumen 2, se publicó la aventura gráfica Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series.

Y hace dos años, sin salir de los videojuegos, Marvel’s Guardians of the Galaxy fue un éxito de críticas y ventas a su comercialización en PlayStation, XBox y PC. Sus protagonistas también estaban sacados directamente de las películas de Marvel Studios. Con ligeras diferencias.

Imagen de 'Guardians of the Galaxy: The Telltale Series'

Videojuegos antiheroicos

A los videojuegos basados en licencias superheroicas les pasa un poco lo que a las películas basadas en videojuegos: costó que empezaran a cuajar, pero cuando lo hicieron se han convertido en un activo muy provechoso para la industria. En el caso de los primeros la maldición fue extirpada mucho antes de los estrenos de la serie de The Last of Us o la película de Super Mario Bros., pues en 2009 los Arkham de Rocksteady empezaron a sentar un estándar de lo que debíamos esperar de este género floreciente.

Su visión de Batman estaba influenciada en parte por Christopher Nolan (la retroalimentación transmedia es una constante en estas adaptaciones), y elementos como el combate adictivo o los guiones cuidados quedaron como requisitos mínimos para un buen juego de superhéroes. Arkham fue de hecho la gran influencia (junto al legendario Spider-Man 2 que adaptó la película de Sam Raimi) para Marvel’s Spider-Man, publicado por Insomniac Games en 2018.

Los Vengadores de Hacendado

No es que, desde entonces, todo haya ido como la seda. Kill the Justice League (el juego de El Escuadrón Suicida) está programado para este año y no tiene demasiada buena pinta, y volviendo a Marvel’s Guardians of the Galaxy este tuvo que intentar diluir en 2021 el mal sabor de boca dejado por un anterior juego de Square Enix. Marvel’s Avengers fue un juego universalmente odiado durante 2020, incapaz de retener la magia de las películas de Joss Whedon y los Russo e inquietando lo suyo por las caracterizaciones de sus personajes.

Estos se basaban en los rostros de Robert Downey Jr., Chris Evans y compañía, pero no exactamente. Querían ser reconocibles para el público sin contar con el motion capture directo de estos actores, así que daba una sensación muy ingrata, un valle inquietante que a duras penas salvaba la ágil presencia de Kamala Khan como Ms. Marvel, debutando ante el gran público algo antes de irrumpir en el MCU con cierta discreta serie de Disney+. Sea como sea, la política de remitir al cine se mantuvo en Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Eidos Montréal se esforzó en que el videojuego recordara mucho a las películas de Gunn. Para ello no solo recurrió a figuras muy similares a los Star-Lord, Rocket, Groot, Gamora y Drax que interpretaban en el MCU Chris Pratt, Bradley Cooper, Vin Diesel, Zoe Saldaña y Dave Bautista; además invirtió un gran esfuerzo en el guion. En conseguir que no solo fuera complejo y emotivo, sino también tremendamente divertido a costa de los diálogos y discusiones constantes de la familia galáctica.

El jugador controlaba a Star-Lord, lo que implicaba tanto utilizar su vuelo y sus pistolas láser como dar órdenes a los miembros del equipo. Mientras Marvel’s Avengers se preocupaba por que pudieras jugar con cada superhéroe y disfrutaras de sus superpoderes, Guardians of the Galaxy se ceñía al personaje de Pratt para introducirte en dilemas estratégicos y emocionales: tenías que planificar los combates a la vez que preocuparte de mantener la moral alta, tomando decisiones continuamente y preparando discursos motivacionales.

Había, en fin, un hincapié en el diálogo y el equipo que maridaba con las películas de Gunn. El guion, parlanchín y graciosísimo, le hizo ganar en los Game Awards el premio a Mejor narrativa (fue nominado también a Mejor música o Mejor juego de aventuras), al tiempo que la banda sonora remataba del todo su naturaleza de spin-off de los Guardianes de la Galaxia del MCU. Tal es así, que Marvel’s Guardians of the Galaxy podría pasar por un Volumen 3 alternativo al que tenemos en cines.

Imagen promocional de 'Marvel's Guardians of the Galaxy'

2 Volúmenes 3



El intercambio de referencias entre cine, videojuegos y cómics ha llevado a una curiosísima tesitura en el caso de Guardianes de la Galaxia: Volumen 3. Y es que, por provenir del mismo influjo creativo que antes ya dio pie a un ingenioso discípulo, es posible que viendo la última película de Gunn tras haber jugado al juego de Eidos Montréal te asalte el déja vu. Hay cosas que has visto, y escuchado, antes.

Uno de los temas de la banda sonora que ha reunido Gunn para el Volumen 3 es Since You Been Gone, de Rainbow. Ha sonado en los tráilers y tiene una presencia especial en la película, pero no es la primera vez que acompaña a los Guardianes: la canción también sonaba en el videojuego. Junto a otros temazos como Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler o Never Gonna Give You Up de Rick Astley, que quizá a Gunn no le hubiera importado añadir también al soundtrack del film.

'Guardianes de la galaxia: Volumen 3' 'Guardianes de la galaxia: Volumen 3'

Luego está la historia en sí. Marvel’s Guardians of the Galaxy narra cómo Peter Quill y sus compañeros se enfrentan a una secta que lidera el Gran Unificador (atención al parecido del nombre con el Alto Evolucionador que interpreta Chukwudi Iwuji). Este diabólico culto tiene una relación dolorosamente estrecha con Quill, ya que ha manipulado y secuestrado a quien cree que es su hija, Nikki Gold. Peter cree que la ha engendrado junto a Ko-Rel, una oficial Nova con quien tuvo un amorío.

Esto implica por otro lado que con Gamora no hay tensión romántica alguna (toda está reservada a su reencuentro con Ko-Rel); Gamora es un miembro más de los Guardianes, con una relación de camaradería con Quill, y he aquí otra conexión: luego de su muerte y regreso por obra y gracia de las Gemas del Infinito, la Gamora de Saldaña que vemos en el Volumen 3 tampoco tiene interés alguno en Star-Lord.

Cosmo en el videojuego y en el cine

La aventura de los Guardianes tiene lugar poco después de una gran guerra intergaláctica que ha terminado con la muerte de Thanos: un reflejo del contexto del Volumen 3 (luego de la guerra del Infinito que también acabó con el Titán Loco). Pero sobre todo los paralelismos se perciben en los personajes. Mantis tiene una presencia testimonial (aparece para ayudar a Drax a superar el lavado de cerebro del Gran Unificador), mientras que Cosmo el Perro Espacial y Adam Warlock, presencias clave en el Volumen 3, aquí tienen una gran importancia.

Cosmo y Adam Warlock aparecieron en el audiovisual dos años antes que Guardianes de la Galaxia 3. En el caso del perro soviético (mucho más serio, y quizá por ello más hilarante, que lo que vemos en la película con la voz de Maria Bakalova), le encontramos como gobernante de Sapiencial, el mismo planeta-cuartel general que fue presentado en el Especial felices fiestas y que aquí es sensiblemente distinto: más marcado por los casinos, las luces de neón y el cyberpunk.

Adam Warlock en el videojuego y en el cine

Y Warlock… Warlock sin duda es mucho más relevante para la trama de lo que es en Guardianes 3. Su carácter solemne a la vez que ingenuo es también motivo de mofas, pero además tiene una vinculación de mayor solidez con el centro argumental. Mientras que en el Volumen 3 apenas es un secuaz que se debate entre sus lealtades, aquí tiene que lidiar con que sea su álter ego oscuro, Magus, quien esté detrás en secreto del culto del Gran Unificador y quiera poseer a Nikki.

Warlock combate con los Guardianes en la batalla final, con un protagonismo considerable. Will Poulter no ha podido beneficiarse de eso en Volumen 3 (posiblemente porque su aparición se debe más a imposiciones de Marvel que a la propia intención de Gunn), pero quizá pueda hacerlo en alguna futura película. En cuanto a Marvel’s Guardians of the Galaxy, no es descabellado que dé a luz en algún momento a una secuela, y forzosamente será algo que vivamos con alegría.

Es posible que los Guardianes hayan concluido su viaje en el cine (al menos los Guardianes que conocemos), pero dentro de los videojuegos les quedan muchas aventuras por delante.

