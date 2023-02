El vídeo de Alison Brie desnuda para promocionar su nueva comedia romántica en Amazon

Hay muchas formas de eliminar tensión y estrés antes de un evento muy importante. Alison Brie propone, por ejemplo, correr desnuda de arriba abajo por los pasillos del hotel donde estaba alojada con su pareja, Dave Franco, antes del estreno de Una antigua conocida, la comedia romántica que han hecho juntos y se puede ver en Prime Video.

Alison Brie y Dave Franco han escrito juntos esta película, que ella protagoniza y él dirige en un cambio de registro tras su ópera prima, el filme de suspense The Rental (2020). En Una antigua conocida, Brie interpreta a una mujer adicta al trabajo que vuelve a su pueblo natal y se siente de nuevo atraída por su expareja. En el póster se la puede ver corriendo, libre y desnuda, por el campo.

Exactamente lo mismo que hizo la actriz por los pasillos del London West Hollywood Hotel para ayudar a su pareja a relajarse antes de la premiere del filme en Los Ángeles. Mientras Franco pensaba que estaba en la ducha, ella había salido de la habitación, se desnudó y llamó a la puerta. La propia Alison Brie lo ha subido a su perfil de Instagram para anunciar el estreno de la película en la plataforma de streaming.

A Alison Brie le gusta desnudarse

Aunque Dave Franco se sorprende, no le extraña tanto la jugarreta de su pareja. Alison Brie ha declarado que se siente muy cómoda con su cuerpo y no tiene ningún problema en desnudarse en las más variopintas situaciones. "Es lo menos sorprendente que me ha pasado en el último año", afirmó el actor durante una aparición en el show de James Corden.

"He pasado años hablando con Dave para que acepte lo cómoda que me siento con la desnudez", ha explicado Alison en entrevistas anteriores. "Sin embargo, aún siente algo de aversión a que lo haga en público".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.