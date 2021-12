Entrevista inédita a Verónica Forqué: "El éxito te puede entontecer muchísimo, hay que ser ecuánime"

Fue una tarde de noviembre de 2018. Sin filtros ni maquillaje, Verónica Forqué –fallecida ayer en Madrid– llegó puntual a nuestra entrevista, que tuvo lugar en la cafetería del Teatro Español —donde en ese momento representaba la obra Los cuerpos perdidos, escrita por José Manuel Mora y dirigida por Carlota Ferrer— y, por diversas circunstancias, nunca llegó a publicarse.

El domicilio de Verónica Forqué se ha convertido en el centro del foco mediático. Tras la muerte de la actriz, la Policía Científica ha acudido junto a la juez para el levantamiento de cadáver. La hija de la artista, María Iborra, también ha salido del domicilio poco antes que los restos de su madre. Poco después, los servicios funerarios han trasladado los restos desde la casa hasta el Instituto Anatómico Forense. Actores y responsables políticos han expresado su "tristeza" y se han mostrado "en shock" por el fallecimiento de la actriz, de la que han destacado su "dulzura", "compañerismo" y sus dotes como actriz. El domicilio de Verónica Forqué se ha convertido en el centro del foco mediático.

La cercana actriz hablaba con gran entusiasmo de su personaje, y no escatimaba elogios a la directora de la obra. "Carlota es una persona muy exigente, en el mejor sentido de la palabra, y muy sincera. Si algo no le gusta, no le gusta, y buscamos el camino. A mí los directores a los que todo les parece bien, me dan mucho pánico".

Decía que estaba encantada con su papel de madre de un asesino de mujeres en Ciudad Juárez ("Solo tengo una escena, pero he acudido a todo el periodo de ensayos") y que era muy feliz haciendo teatro. No en vano, este había sido el lugar de trabajo habitual de la madrileña durante los últimos quince años.

Una vida dedicada al cine

Antes de eso, Forqué hizo de todo en el cine. Y lo hizo además muy bien —entre otras cosas, ganó cuatro premios Goya—. Últimamente, en cambio, no recibía demasiadas ofertas interesantes para hacer cine, aunque no era algo que le quitara el sueño. "Tengo la suerte de poder elegir. Mi papá [el director José María Forqué] me daba muchos consejos y uno de los que más practico es el de ‘Vero, hay que saber decir que no’".

Lamentaba, eso sí, que no hubiera apenas papeles para mujeres de 60 años en la gran pantalla. "El cine tiene su edad, y a mí ya me pasó", apuntaba sin un atisbo de nostalgia. "Ya he tenido la suerte de hacer muchas películas con historias y personajes estupendos. Aunque ahora, a partir de enero, voy a rodar una comedia con Rosa María Sardá [se refería a Salir del ropero, que aterrizó en las salas españolas en septiembre de 2020]".

La chica Almodóvar mantuvo durante nuestro encuentro que, en cuanto las actrices dejan de ser atractivas sexualmente, ya no tienen sitio en el cine. "Ni en el cine, ni en la vida, ni en ningún lado", explicaba mientras se reía. "Las mujeres de 50 que ya no tienen novio, lo tienen muy complicado. Y ya no te digo las de 60. Los hombres siempre pueden escoger, pero nosotras no. A mí también me gustan los chicos de 40, ¡mucho más que los de mi edad!".

Luces y sombras

Forqué irradiaba una gran luz. Desprendía energía y vitalidad, y aún conservaba esa ilusión en una mirada que enamoró a varias generaciones: "Estoy en una época donde disfruto mucho de la vida y de lo que hago. Aunque el año pasado tuve mala suerte, porque me operé de la espalda". La actriz se refería a una lesión congénita que la obligó a pasar por quirófano (y a llegar a temerse lo peor). "Antes de operarme, sentí que mi vida profesional a lo mejor había terminado. Estaba muy jodida. Me dolían muchísimo las piernas, no podía casi andar y tenía mucho miedo".

Afortunadamente, todo aquello salió bien y ella sentía que al fin había logrado salir del mal bache. "Por la lesión de espalda no pude hacer un personaje en una serie nueva que me ofrecieron mis queridos Laura y Alberto Caballero [con quienes acabó grabando varios capítulos de La que se avecina]. Pero bueno, vendrá otro ofrecimiento de tele".

También confesó que estaba estudiando "un par de ofrecimientos para dirigir teatro" —algo que ya había hecho en un par de ocasiones—, y seguía impartiendo cursos y talleres de interpretación allá por donde se lo pedían. "Este año, que no hice teatro después de la operación, me dediqué a recoger muchos premios, a dar muchos cursos y a hacer cortos", apuntó orgullosa.

Desde que era muy joven, Forqué practicaba meditación y yoga, y se autodefinía como vegetariana de espíritu ("Creo firmemente que los animales no están aquí para que nos los comamos nosotros"). Asombraban su naturalidad y compromiso social, en esta era del postureo y la corrección política. "Hoy no hay debate sobra la monarquía, ni sobre la legalización de las drogas. Ya está bien de mirar para otro lado. Interesa mantener las mafias porque, si se quisiera acabar con ellas, se haría. Y el primer paso es legalizar lo que está ilegalizado, desde la inocente marihuana hasta las drogas duras".

Así era ella. Hablaba sin casarse con nadie. Y se indignaba con cosas como el sufrimiento de los seres humanos o la hipocresía de la clase política. "No puedo soportar las injusticias. Nunca falto el respeto a nadie, pero sí digo lo que pienso. Si no, es todo muy aburrido".

Aquella tarde le pregunté si alguna vez había estado en paro. "Sí. Tuve una depresión en 2014 y, durante ese año, cobré el paro. La única vez en mi vida". Forqué se refería aquí a un fuerte abatimiento motivado por sus problemas de salud, una separación del que había sido su pareja durante 34 años (y el padre de su única hija) y el fallecimiento de su hermano Álvaro.

Pasado, presente y futuro con perspectiva

La biografía de Forqué, que llevaba toda la vida en el mundo del show business, daba en realidad para varias semanas de charla. Dejó a medias Psicología y estudió Arte Dramático —aunque decía que su padre no quería que fuese actriz, por si era mala y se volvía "una amargada frustrada"—.

Y, mucho antes de centrarse en el teatro, se convirtió en una de las actrices más cotizadas de la televisión de nuestro país. No en vano, esa enorme fama hizo que los cimientos de su humildad se llegaran a tambalear en algún momento. "Ahora que soy mayor, reconozco que tuve una época (entre los 35 y los 50) en que me lo tenía un poco creído. Ahora es cuando veo ciertas cosas que decía o hacía. Era una actitud inconsciente, pero uno va cambiando".

La mujer de la sonrisa eterna comentaba igualmente que hay un momento en el que, cuando a uno le va muy bien profesionalmente, cree que la racha será eterna. "El éxito te puede entontecer muchísimo. Decía Borges que el éxito y el fracaso son un fraude. Hay que ser ecuánime, disfrutar de lo que se tiene y agradecer. Yo ahora no hago más que agradecer todo: la cama, el agua caliente que tengo, y lo afortunada que soy".

Su racha parecía en aquel momento inmejorable y, según me decía, no había pensado nunca en la retirada. Aunque también afirmaba que, si un día le diera por ahí, podría hacerlo tranquilamente. "Afortunadamente, he sido muy prudente", apostilló poco antes de que la charla llegara a su fin.

"Mi padre era director, así que he visto pasar por casa a muchos actores. Actores que pasaron por épocas de un éxito enorme y, de pronto, nada de nada. Desde muy joven, no he sido despilfarradora y no necesito lujos. Tengo una situación muy tranquila y puedo elegir qué hacer con mi vida. Y disfrutar del tiempo y de mi libertad". Baila libre, Verónica, y que la tierra te sea leve.