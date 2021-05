¿Veremos algún día la secuela de ‘Call Me By Your Name’? Cada vez es más improbable

En 2017 Call Me By Your Name supuso un pequeño fenómeno de crítica y público, desembocando en varias nominaciones a los Oscar de aquel año y en un creciente culto dentro del colectivo LGTB. Ya que dentro del ámbito literario contó pronto con una secuela (Encuéntrame, escrita igualmente por André Aciman) era lógico esperar que esta saltara también al cine, y Luca Guadagnino se mostró por la labor desde el principio. El director de Suspiria afirmó en los meses siguientes que contaría con el regreso de Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg y Esther Garrell para el elenco de la segunda parte, pero en marzo de 2020 anunció que la pandemia de coronavirus había congelado el desarrollo de Encuéntrame hasta nuevo aviso.

Desde entonces no hemos tenido actualizaciones sobre el estado del proyecto, pero sí sobre una agenda de Guadagnino que no dejaba de acumular títulos. Una vez estrenó en HBO la serie We Are Who We Are, el cineasta se ha visto asociado a obras como una nueva adaptación de El señor de las moscas escrita por Patrick Ness (Un monstruo viene a verme), un biopic del célebre proxeneta Scotty Bowers con guion de Seth Rogen y Evan Goldberg, un revival de Regreso a Brideshead… así como un remake de Scarface escrito por los hermanos Cohen y una adaptación de la novela Bones & All de Camille DeAngelis. Es este último proyecto el que ha acogido prioridad en su agenda, tal y como recoge Deadline.

Bones & All ya está en preproducción y cuenta con un impactante reparto liderado por Taylor Russell donde destacan los nombres de Mark Rylance, André Holland, Jessica Harper, Chloë Sevigny, Francesca Scorsese (sí, la hija de Martin Scorsese), David Gordon Green y, volviendo a trabajar con él tras Call Me By Your Name, los citados Chalamet y Stuhlbarg. El film narra el viaje que emprende una joven (Russell) a través de EE.UU. tratando de comprender por qué su padre acostumbraba a asesinar y comerse posteriormente a todas aquellas personas que alguna vez le amaron. Una sinopsis muy prometedora que se ha impuesto a la secuela de Call Me By Your Name entre los próximos trabajos de Guadagnino.

¿Significa esto que Encuéntrame ha sido cancelada? Guadagnino no cierra la puerta del todo, pero el asunto pinta mal. “La verdad es que mi corazón sigue ahí. Pero estoy trabajando en esta película, y espero ponerme pronto con Scarface, y tengo muchos proyectos así que voy a centrarme en esta parte del Atlántico y en las películas que quedan por hacer”. Bones & All está escrita por David Kajnagich, que ya trabajó con Guadagnino en Cegados por el sol y en el remake de Suspiria, y una vez se estrene es posible que la secuela de Call Me By Your Name se haya quedado definitivamente en el limbo de la producción.

Y no solo por la lista de proyectos que tiene delante, sino por lo ocurrido con Hammer en los últimos meses. La carrera del intérprete se encuentra muy dañada luego de unas filtraciones que apuntaban a unos turbios fetiches sexuales y a una investigación de la policía de Los Ángeles contra él en base a las acusaciones de varias mujeres por abuso sexual. Como consecuencia Hammer ha abandonado varios proyectos (Shotgun Wedding o The Offer, donde ya ha sido sustituido por Miles Teller), aunque en un futuro indeterminado Disney aún tiene por estrenar Muerte en el Nilo, que el actor rodó allá por 2019.

En lo que se refiere al coprotagonista de Call Me By Your Name Timothée Chalamet, además de Bones & All tiene pendiente protagonizar la precuela de Charlie y la fábrica de chocolate en el papel de Willy Wonka, por no hablar de la probable segunda parte de Dune. Todo lo cual nos aboca a decirle adiós a Elio y Oliver, al menos por un tiempo prolongado.

