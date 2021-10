En los últimos años hemos asistido a muchos ejemplos de choque entre los estudios de Hollywood y las comunidades de fans de los contenidos y propiedades intelectuales que nutren sus producciones. Aunque esa relación suele manifestarse de manera bastante tóxica (solo hay que pensar en Star Wars para ver un ejemplo diáfano), otras veces tiene la interesante ventaja de poner en contacto a los creadores directamente con el público que va a ver su obra.

Fue muy comentada la reacción in extremis de Paramount Pictures decidiendo cambiar el aspecto del erizo titular en Sonic. La película (2020) en respuesta a las burlas y alaridos en redes sociales cuando mostraron el primer tráiler. Si bien el destrozo en internet consiguió que se rediseñara el personaje mejorando el resultado final, el coste que tuvo para los trabajadores no se puede decir que compensara.

Afortunadamente, esa experiencia ha servido para que los responsables de Venom: Habrá Matanza hayan puesto la venda antes de la herida. Sheena Duggal, la supervisora de efectos visuales en la secuela protagonizada por Tom Hardy y Woody Harrelson, ha confesado en una entrevista con Variety que peinó medio internet (Twitter, Instagram, foros como Reddit) para saber lo que les gusta a los fans de Venom y ofrecérselo en bandeja.

Línea directa con los fans

Para Duggal sobre todo era importante clavar la transformación de Woody Harrelson en Matanza. "Deseaba saber qué esperaban los fans de este personaje y qué tipo de comportamiento era importante para ellos. Queríamos que los fans quedaran contentos y satisfechos con él", asegura.

Por supuesto, Duggal también se fijó en el material de base que más datos podía ofrecerle sobre el aspecto y esencia de Matanza: los cómics originales de Venom. Pero no todo podía reflejarse en la película dirigida por Andy Serkis: por ejemplo, cuando en las viñetas Matanza mata a alguien clavándole su lengua simbionte a través de la garganta no podía trasladarse a una película con calificación PG-13 (no recomendada para menores de 13 años).

Parece que la investigación internetera y comiquera de Duggal dio sus frutos: los primeros espectadores de la película han quedado encantados con el aspecto y comportamiento de sus simbiontes. Venom: Habrá Matanza llega a los cines españoles el próximo 15 de octubre.

