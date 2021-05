Varios cines de EE.UU. eliminan la obligación de llevar mascarilla para espectadores vacunados

Tras un año y medio catastrófico, el mundo presenta indicios de recuperarse de la pandemia de coronavirus. En lo referente a Hollywood, los estrenos sucesivos de Godzilla vs. Kong y Un lugar tranquilo 2 (que llegó a las salas estadounidenses este mismo viernes) apuntan a un aumento de las paupérrimas cifras de taquilla sostenidas en meses anteriores, y todo se debe a la confianza recobrada del público para volver a ver películas en la gran pantalla. Los cines, así las cosas, se están beneficiando de la lenta mejora de la situación, hasta que siguiendo dentro del caso estadounidense nos hemos encontrado con escenarios muy significativos para varias cadenas.

Según recoge IndieWire, hasta tres grandes empresas dedicadas a la exhibición cinematográfica han relajado sus medidas según la vacuna se va distribuyendo y el COVID-19 remite. Estas son AMC, Regal y Cinemark, que han editado sus normas de forma que la mascarilla no sea obligatoria para espectadores que ya estén vacunados. Para los que aún no lo están el reglamento sigue como hasta ahora: han de llevarla puesta, y solo podrán quitársela cuando estén comiendo y bebiendo en su asiento. En cuanto a los empleados de estos establecimientos, seguirán estando obligados a llevarla sea cual sea su estado.

Asimismo, que una porción de espectadores ya no tenga por qué llevar mascarilla no ha supuesto un correctivo en otras medidas de precaución como el distanciamiento social y el aforo, además de la higienización intensiva. “En consonancia a las últimas indicaciones y tras consultar con expertos en salud pública”, ha declarado el portavoz de AMC en un comunicado, “los clientes de AMC Theatres que estén totalmente vacunados ya no están obligados a llevar la cara cubierta en los locales de AMC, a menos que lo exijan las ordenanzas estatales o locales. A los huéspedes que no estén totalmente vacunados se les pide que sigan usando mascarillas”.

“Todos los demás aspectos de las políticas y procedimientos de AMC Safe & Clean, incluido el bloqueo de asientos, siguen vigentes por ahora”, concluye su publicación. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades a lo largo de EE.UU. han declarado las mascarillas como opcionales para aquellos espectadores ya vacunados, y en esta misma sintonía se ha declarado Regal según podemos leer en su página web. “No se exigirán mascarillas a menos que las directrices estatales y locales lo exijan. En los casos en los que se exija el uso de mascarillas, estas solo podrán quitarse mientras se come y bebe sentado en la butaca. Los empleados vigilan las salas durante cada sesión como práctica habitual”.

Similarmente se manifiesta Cinemark: “Las mascarillas son opcionales para clientes totalmente vacunados (...) a todos los empleados se les proporcionan mascarillas adecuadas y se les exige que se laven las manos con frecuencia”.

