La película que reunió a Tom Cruise y al director de ‘Misión Imposible’ con el propósito de matar a Hitler: dónde verla gratis en streaming

Érase una ve z un Hollywood en el que Tom Cruise no tenía que lanzarse por un precipicio y caer en picado cientos de metros, con la única ayuda de un maltrecho paracaídas, para no perder un tren. Un Hollywood en el que Tom Cruise no era sólo un héroe de aventuras que escalaba la fachada de un edificio en Dubai o recorría en moto una calle de España con Cameron Díaz de paquete. Un Hollywood, al fin y al cabo, en el que la única estrella del planeta se animaba con proyectos que no acortaban su esperanza de vida.

El vestigio más reciente de esa industria está datado en 2008, cuando Tom Cruise participó en dos películas bélicas de muy distinto pelaje: una era Tropic Thunder, una demencial gamberrada dirigida por Ben Stiller en la que el inmortal Cruise tuvo que ponerse en mano de los maquilladores para aparentar la que, entonces, era su edad. El otro largometraje fue Valkiria.

Cruise & McQuarrie contra el Führer

Basado en hechos reales, esta película recrea el intento de la resistencia alemana de eliminar a Hitler. Al frente de esta operación, se encontró el Coronel Claus von Stauffenberg, al que interpreta Cruise. El frustrado atentado (esperamos no haberte estropeado la película con este spoiler) contó con la colaboración de cientos de personas, por lo que von Stauffenberg no se trató de un lobo solitario: tampoco Cruise está solo en Valkiria, ya que lo acompañan Kenneth Branagh, Bill Nighy o Tom Wilkinson.

Al otro lado de la cámara, se hallaba Christopher McQuarrie, que llegaría a ser un viejo amigo de Cruise: cuatro años después, rodaría con él Jack Reacher, su segunda película tras el discreto debut que supuso Secuestro infernal y, desde entonces, McQuarrie parece haber jurado que no dirigirá ni siquiera un anuncio si Cruise no está con él.

'Misión Imposible: Sentencia mortal'

Su filmografía posterior es un monográfico del actor: Misión Imposible: Nación Secreta, Misión Imposible: Fallout, Misión Imposible: Sentencia mortal, parte 1 y su segunda entrega, aún por estrenar.

Sin embargo, en Valkiria, McQuarrie no se encargó de la dirección, sino del guion junto a Nathan Alexander. Quien ocupaba la preciada silla de tijera era Bryan Singer, poco antes de que lo sepultase una avalancha de acusaciones por acoso sexual. Como guionista, McQuarrie tampoco le ha dado, precisamente, la espalda a Crusie: para él, ha escrito El filo del mañana y La momia. Aunque no pasa nada si, en silencio, devolvemos a esta película a su sarcófago.

¿Dónde ver ‘Valkiria’?

Las opciones son variadas: En España, este largometraje está disponible en Amazon Prime, Movistar Plus, Filmin y Flix Olé. Sin embargo, si no quieres gastar un céntimo en ver cómo Tom Cruise trata de matar a Hitler, Valkiria aún está a tu alcance gracias a Runtime y Pluto Tv aunque, eso sí, tendrás que soportar algún que otro anuncio.

