Universo Wong Kar-wai: así es el pack de Blu-ray editado por Avalon

Humo de cigarrillos, latas de piña caducadas, luces de tubos fluorescentes, fideos a medio comer, palpitaciones y desgarros. El universo estético y sentimental de Wong Kar-wai inundó la última década del siglo XX con imágenes que resonarían en todo el cine del siglo XXI. Siete de ellas forman parte del pack Universo Wong Kar-wai que ha editado Avalon tras estar detrás del reestreno en cines de Deseando amar a finales del año pasado.

Universo Wong Kar-wai es un pack con dimensiones de vinilo que contiene dos digipacks con 8 discos Blu-ray dedicados a los nuevos másters restaurados en 4K –con la aprobación del propio Wong Kar-wai– de siete títulos absolutamente clave de su filmografía: As Tears Go By (1988), Days of Being Wild (1990), Chungking Express (1994), Fallen Angels (1995), Happy Together (1997), Deseando amar (2000) y 2046 (2004); un disco para cada película, más uno de contenidos adicionales de Deseando amar.

La edición, que sale a la venta el 7 de mayo con un precio de 155€ pero hasta entonces aún se puede reservar con una oferta de lanzamiento de 147€, incluye en CD las inagotables bandas sonoras de Deseando amar y 2046, con sus respectivos libretos de información, más siete láminas con los nuevos diseños de pósters que tuvieron las siete películas durante su reestreno en salas de cine.

Por último, también hay que sumar un libro de tapas de cartón y 152 páginas con textos críticos de Carlos F. Heredero y fotografías a todo color de las películas del pack.

A continuación te mostramos en primicia fotos del pack Universo Wong Kar-wai, edición limitada sin posibilidad de reedición.

Universo Wong Kar-wai Avalon

Universo Wong Kar-wai Avalon

Universo Wong Kar-wai Avalon

Universo Wong Kar-wai Avalon

Universo Wong Kar-wai Avalon

Universo Wong Kar-wai Avalon

Para más información sobre los contenidos extra incluidos con cada película, visita la tienda de Avalon.