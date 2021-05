Universal cambiará el doblaje de 'Una joven prometedora', donde un hombre dobla a Laverne Cox

Una joven prometedora, galardonada con el Oscar de mejor guion original para su escritora y directora Emerald Fennell, es una de las películas más comentadas del último año, y no solo por su final o las distintas interpretaciones que se han suscitado sus imágenes entre diversas posturas feministas, sino también por decisiones que escapan al control de su autora.

Si has visto Una joven prometedora en VOS, este asunto habrá pasado completamente desapercibido para ti. Pero resulta que, en el doblaje al español de la película, el personaje de Laverne Cox, jefa y amiga de la protagonista, ha sido realizado por un hombre cisgénero.

David Hernán ha sido el actor de doblaje contratado para doblar a Cox en Una joven prometedora, igual que en anteriores trabajos de la actriz como la serie Orange Is the New Black, la película No te lo vas a creer o su intervención en la décima temporada de Curb Your Enthusiasm.

Una situación que ya fue criticada durante el transcurso de la serie de Jenji Kohan con la que Cox se hizo popular, y que volvió a ser denunciada en redes sociales con motivo del estreno de la versión doblada de Una joven prometedora.

Ayer fui al cine a ver Una joven prometedora. La vimos doblada al castellano y hubo una voz que me sonó rara. Al llegar a casa lo comprobé y estaba en lo cierto: Laverne Cox, mujer trans, ha sido doblada por un hombre poniendo voz aflautada. Me parece vergonzoso. pic.twitter.com/4CqtRliaiH — Fawn (@Paula_Saurio) May 1, 2021

España no es el único país donde un hombre cis ha doblado el papel de Cox, precisamente una actriz que se ha convertido en referente de visibilidad del colectivo trans dentro de la industria audiovisual. La misma decisión se tomó en el caso de los doblajes italianos y alemán de Una joven prometedora, motivo por el que Universal Pictures International ha pedido disculpas y cambiará los doblajes después de que el escándalo estallara en Italia, publica The Guardian.

'Una joven prometedora' tendrá nuevo doblaje

“Estamos profundamente agradecidos a Laverne y la comunidad trans por abrirnos los ojos hacia un sesgo del que no éramos conscientes nosotros ni muchos en nuestra industria", se lee en el comunicado de Universal.

"A pesar de que no hubo mala intención detrás de este error, estamos trabajando para solucionarlo. Hemos puesto en marcha el redoblaje de Cox con actrices de voz en nuestros mercados internacionales y aplazaremos las fechas de estreno para asegurarnos de que esta disponible la versión correcta. Lamentamos el daño causado pero agradecemos estar a tiempo de solucionar la situación con esta película y prevenir errores similares en futuros proyectos", concluyen.

Una joven prometedora tenía previsto estrenarse en Italia el 13 de mayo, pero después de la polémica Universal ha decidido retrasar su llegada a cines prometiendo cambiar el doblaje con una voz de mujer. Lo mismo sucederá en Alemania, donde se había tomado una decisión similar. En España, donde las copias dobladas de la película llevan en los cines desde el 16 de abril, la modificación en el doblaje se realizará de cara a las ediciones domésticas del filme.