Una noche loca con Daniel Craig y una resaca: así arruinó Mark Strong su oportunidad de ser un villano 007

En los últimos años Mark Strong se las ha apañado para participar en un buen número de franquicias de Hollywood. A Kingsman, Sherlock Holmes o ¡Shazam! podríamos unirle ahora Cruella, de la que justo Disney acaba de confirmar que hay una secuela en camino, pero lo cierto es que a este actor británico le costó lo suyo entrar en este tipo de circuitos. A raíz de la película que protagoniza Emma Stone como la icónica villana de 101 dálmatas, Strong ha sido invitado al podcast There’s Something About Movies para reflexionar sobre su carrera, y ha salido a la luz un divertido episodio de su pasado.

Cuando distaba de tener la fama que tiene ahora, Strong quiso interpretar al villano en una película de James Bond. Strong no ha llegado a especificar cuál fue, pero sí que esto ocurrió en los 90 y que la idea era enfrentarse al personaje cuando este tenía los rasgos de Pierce Brosnan. Sin embargo, el actor echó a perder su audición a causa de llegar con una resaca terrible, producto de una noche de fiesta desenfrenada. “Me aprendí las líneas… y para celebrarlo salí a beber y me emborraché. Me excedí y al día siguiente tenía una gran resaca”, recuerda Strong. Pero esto no es lo más divertido de todo, sino quién fue el acompañante durante esta cogorza...

“Empecé, y me olvidé de las líneas. No recordaba cuáles eran y todo se vino abajo. Estaba sudando, fue una experiencia terrible, pero realmente aprendí de ella… lo irónico fue que el tipo con el que salí a emborracharme era Daniel Craig. La culpa es suya”, prosigue. Daniel Craig es, claro, el James Bond actual, que en los años 90 aún era un intérprete por despuntar. El actor tomó el relevo de Pierce Brosnan en Casino Royale y ha protagonizado desde entonces Quantum of Solace, Skyfall y Spectre, teniendo pendiente el estreno de Sin tiempo para morir luego de un rodaje muy ajetreado y de una larga sucesión de aplazamientos a causa del coronavirus.

Sin tiempo para morir, fijada ahora mismo para el 8 de octubre, supondría además la última aventura de Craig como James Bond. Esperemos que él y Strong planeen verse de nuevo en el pub para celebrarlo, y recordar viejos tiempos.

