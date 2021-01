“Una de las mejores películas de Marvel”: Patty Jenkins adora ‘Thor: Ragnarok’

Estos días Patty Jenkins tiene varios motivos para alegrarse. Más allá de que Wonder Woman 1984 haya obtenido unos grandes números a su estreno internacional en cines (logro doblemente meritorio dado que debutó en HBO Max al mismo tiempo dentro de EE.UU.), la directora ha logrado una estabilidad en su carrera que parecía imposible hace pocos años, cuando pasó más de una década entre Monster y su siguiente largometraje, Wonder Woman. Así las cosas, Jenkins tiene pendiente una tercera entrega, repetir con Gal Gadot para un nuevo biopic de Cleopatra, e incorporarse a la saga de Star Wars dirigiendo Rogue Squadron, como supimos durante el pasado Investor Day de Disney.

Durante el mismo evento también se confirmó que Taika Waititi iba a dirigir otra película adscrita a la saga, aunque esta aún no haya recibido título ni una mínima sinopsis. Jenkins y Waititi suponen, por tanto, la gran esperanza de Star Wars en cuanto al cine (el terreno de las series parece cubierto gracias a The Mandalorian y sus múltiples derivados), algo que debe agradar mucho a Jenkins porque, a juzgar por declaraciones recientes, es una gran fan del trabajo del neozelandés. De hecho, considera que Thor: Ragnarok, con la que Waititi debutó en el MCU, es “una de las mejores películas de Marvel de todos los tiempos”,tal y como reveló en el podcast WTF junto al actor Marc Maron.

En este programa, como veíamos, Jenkins tuvo oportunidad de referir su experiencia con Marvel, contando cómo estuvo a punto de dirigir la secuela de Thor para apartarse en el último momento debido a su falta de confianza en la historia. Hizo bien, ya que Thor: El mundo oscuro (que acabara dirigiendo Alan Taylor), es una de las películas con peores críticas del Universo de Marvel, y en cambio Jenkins refirió lo mucho que le había gustado la siguiente entrega de la saga, con Waititi al mando. “Es una película increíble. Estoy muy agradecida de que Thor encontrara a Taika porque Taika era la mejor opción”, contaba.

“La película es pura alegría, y tan bien ejecutada…. No importa si te apenas te interesan las películas de superhéroes; Taika es un gran cineasta e hizo una película fabulosa”, insistía la directora de Wonder Woman 1984. La directiva de Disney debe tener una opinión similar, puesto que Waititi también está al mando de la nueva entrega de Thor, por subtítulo Love and Thunder y contando con el esperado regreso de Natalie Portman como Jane Foster. Juntando los dos proyectos referidos con la comedia Next Goal Wins y la serie de FX Reservation Dogs, Waititi parece tener la agenda tan congestionada como la propia Jenkins.