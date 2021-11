Un nuevo reemplazo: Joe Alwyn será finalmente el protagonista de 'The Stars At Noon' junto a Margaret Qualley

A veces un reemplazo en una película no necesariamente significa algo malo. Pocos se acuerdan ya, pero La La Land estuvo a punto de ser protagonizada por Miles Teller y Emma Watson. Ahora sería imposible ver en los papeles de Mia y Sebastian a otros que no fuesen Emma Stone y Ryan Gosling, pero Hollywood funciona así y las agendas son impredecibles. Y eso es exactamente lo que ha pasado en este caso, el de The Stars at noon.

La nueva película de Claire Denis (High Life) tendrá por coprotagonista a Joe Alwyn, el joven intérprete y modelo británico conocido también por ser la pareja desde hace más de cinco años de la cantante Taylor Swift. El actor de películas como Billy Lynn, La favorita o María, Reina de Escocia sustituye a Taron Egerton, quien según la productora del filme, A24, ha tenido que abandonar el proyecto por motivos personales.

Nadie quisiera disuadir a Alwyn de este prometedor proyecto junto a una de las cineastas francesas más importantes de los últimos años y a otra joven y prometedora actriz como Margaret Qualley (Érase una vez en Hollywood), pero lo cierto es que ese papel parece ser muy volátil. Y es que Egerton no es el primero en tener que abandonar el proyecto, pues el actor originalmente concebido para él era nada menos que Robert Pattinson, quien ya había trabajado a las órdenes de Denis en High Life y que tuvo que bajarse del barco debido a otra película que tenía entre manos, The Batman.

De esta forma, Alwyn dará vida al misterioso hombre de negocios británico que llega a Nicaragua en 1984, en plena revolución sandinista. Allí se encontrará con el personaje de Qualley, una periodista norteamericana desplazada allí para cubrir el conflicto y de la que se empezará a enamorar en medio del caos. La película aún está en proceso de producción, aunque ahora que por fin tienen al actor confirmado podría acelerarse todo un poco más.

